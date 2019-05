Tal como edições anteriores, este prémio visa "promover e reconhecer o empreendedorismo e o talento tecnológicos".

As candidaturas abriram a 28 de fevereiro e terminam no próximo dia 30 de junho.

Com um valor monetário total de 75 mil euros, o Altice International Innovation Award irá distinguir o primeiro classificado na área de Academia — isto é finalistas de mestrado ou doutoramento — com um prémio de 25 mil euros e o primeiro classificado na categoria startups com um prémio de 50 mil euros. O vencedor desta segunda categoria terá ainda a oportunidade de lançar um piloto do seu projeto com o grupo Altice.

A este prémio junta-se ainda um segundo, o Born from Knowledge (BfK Award), para o qual os finalistas portugueses do Altice International Innovation Award ficam automaticamente qualificados. O BfK Award é um prémio promovido em parceria pela Altice Labs e a Agência Nacional de Inovação, visa distinguir projetos ou startups que se evidenciem no campo da investigação e desenvolvimento, e conta com um prémio no valor de 5 mil euros.

As candidaturas do Altice International Innovation Award podem ser feitas aqui.