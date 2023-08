"Prevejo o futuro e dou informações estatísticas valiosas. Muito fixe, não é?". Esta é a mensagem que salta logo à vista assim que entra no site desta aplicação - a betty.football - que integra o ChatGPT e que promete comunicar aos utilizadores as previsões do que irá acontecer num jogo de futebol em tempo real.

O seu lançamento oficial deu-se no dia 11 de agosto para acompanhar o arranque da Premier League, a liga inglesa de futebol, e segundo a informação vinculada no site trata-se da primeira Assistente de Futebol de Inteligência Artificial (IA) do mundo.

Na essência, a Betty fornece três competências:

Forecaster - prevê quando os golos podem acontecer e quando o vencedor pode mudar;

- prevê quando os golos podem acontecer e quando o vencedor pode mudar; Analytical - fornece dados estatísticos relevantes e adequados ao momento do jogo;

fornece dados estatísticos relevantes e adequados ao momento do jogo; Watcher - comenta os momentos eletrizantes do jogo, como decisões do VAR, penáltis e cartões vermelhos.

De acordo com o comunicado do lançamento e a informação disponível no site, esta inovadora Assistente de Futebol de IA consegue fazer as suas previsões graças a um sistema sofisticado de mais de 150 algoritmos e técnicas de machine learning que analisam toda a história e comportamentos das cinco principais ligas europeias - portuguesa, espanhola, francesa, alemã e inglesa - desde 1863 à atualidade.

Até ao momento a análise fornecida cobre várias ligas europeias mais Brasil, Argentina, EUA (MLS) e Japão. Ou seja, no total estão para já disponíveis 20 ligas, número que está previsto subir para 40 até final de 2023, mas o objetivo é que daqui a um ano consiga cobrir todos os principais campeonatos do mundo e competições internacionais.

Segundo o comunicado, entre abril e maio, nas cinco principais ligas europeias, a versão beta da app teve uma assertividade de 73% no que se refere a prever em tempo real o momento do próximo golo.

Sobre a Betty

A app é detida pela startup portuguesa Odaccy, que na nota enviada às redações recorda "que mais de 60% dos 3,5 milhões de fãs de futebol utilizam os telemóveis para seguir os resultados dos jogos e há cada vez mais procura de insights e conteúdos personalizados, sublinhando que a oferta atual é baseada essencialmente em dados passados (dados históricos, probabilidades de resultados antes dos jogos iniciarem, estatísticas do jogo, highlights e análises após os jogos terminarem)".

"Sentimos a necessidade de entregar ao mercado algo novo, pensado para o que vai acontecer e não só para o que já aconteceu, ou seja, uma necessidade de criar uma assistente virtual, ao mesmo tempo humanizada no sentido de entregar a informação que cada uma das pessoas gostava de ter a cada momento do jogo", explica ainda o fundador e CEO da Oddacy, Miguel Pinho, matemático e analista financeiro.

Para já, o acesso à app é gratuito, de modo a que os utilizadores possam descarregar a aplicação (disponível na Google Play e na App Store) e testar a precisão da Betty, mas no futuro próximo terá um valor de subscrição associado de acordo com a informação a receber.

Atualmente, está disponível em seis idiomas - português (BR), português, alemão, inglês e espanhol - e traduz mensagens em tempo real para evitar barreiras geográficas e linguísticas. Porque a "natureza intuitiva da Betty faz com que o uso da aplicação se assemelhe mais a uma conversa com um amigo conhecedor do que simplesmente consultar um serviço automatizado", enaltece o comunicado.

"Este é um momento monumental para nós, e não poderíamos estar mais felizes por sermos a primeira empresa no mundo a oferecer uma solução tão inovadora. O potencial neste mercado é imenso, e o nosso objetivo é tornarmo-nos líderes de mercado de previsões de futebol. O caminho até aqui foi longo, mas como empresa portuguesa, temos imenso orgulho em contribuir para a reputação do nosso país como um hub de inovação e excelência", reforça Miguel Pinho.

A Betty é o resultado de quase três anos de investigação e desenvolvimento e a Oddacy conta ter 10 milhões de utilizadores até 2027.