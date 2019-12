Somando um total de 7,4 mil milhões de dólares, as compras online registaram um aumento de 19,6% em relação ao registado no ano passado, segundo a empresa, que mede as transações realizadas por 80 dos 100 maiores retalhistas do comércio eletrónico americano.

Este foi o segundo maior volume de vendas pela internet já registado, segundo a Adobe, depois da Cyber Monday de 2018, que atingiu 7,9 mil milhões de dólares em vendas.

Cerca de 40% das compras na internet nesta Black Friday foram feitas em smartphones, segundo os mesmos dados.

Na lista dos produtos mais vendidos estão os jogos inspirados nos personagens de "Frozen 2", as bonecas L.O.L. Surprise, os videojogos da FIFA 20 e Madden 20 e os phones sem fio Airpods, da Apple.