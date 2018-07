A cidade de Braga foi a escolhida para "município piloto" de uma aplicação para telemóveis que tem como "mais-valia" a possibilidade de "agregar informação" que está dispersa noutras aplicações, páginas de internet ou em plataformas digitais.

Apresentada hoje, a My CitY, explicou o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, "tem o potencial de agregação da informação sobre todos os eventos da cidade em que a fonte não é apenas a câmara municipal mas vários agentes, o que permite uma informação mais agregada e alargada do que em sites ou outras aplicações moveis".

Segundo o autarca, a escolha de Braga para "testar" aquela nova aplicação "é um voto de confiança na dinâmica da cidade, o reconhecimento do potencial do município quer do ponto de vista turístico, quer do ponto de vista da inovação tecnológica, quer da vontade de transformar Braga numa cidade inteligente".

Ricardo Rio salientou que a nova aplicação "vem preencher um vazio do ponto de vista da agregação da informação", apontando algumas das mais-valias daquela tecnologia.

"Um turista ou um residente vai a passar no Theatro Circo e recebe a notificação de um espetáculo e poderá comprar logo o bilhete, horários de transportes, notificações da Proteção Civil sobre acidentes, estradas cortadas ou incêndios, uma panóplia de opções que vão ainda ser exploradas", enumerou.

A My City foi desenvolvida pela Extradireccional, uma empresa especializada em sinalética direcional e que está atualmente presente em 30 concelhos.