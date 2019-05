Mark Zuckerberg, co-fundador e CEO do Facebook, revelou o novo design escolhido para a maior rede social do mundo, sendo que a mudança se refletirá tanto na aplicação para telemóveis como no website.

O objetivo é retirar o ênfase ao mural - conhecido como News Feed - e dar mais relevo às comunidades.

Zuckerberg considera que as mensagens privadas, as “stories” e os pequenos grupos são as áreas da comunicação online que mais rapidamente têm crescido.

“Acreditamos que existe uma comunidade para todos. Por isso, estamos a trabalhar numa evolução para tornar as comunidades tão centrais quanto os amigos ”, disse Zuckerberg.

Nesse sentido, a empresa lançou funcionalidades que visam incentivar os utilizadores a interagir com os seus círculos sociais e profissionais mais próximos.

Exemplo disso é a expansão do Facebook Dating, uma ferramenta para encontros apenas disponível nalguns países (Portugal não é um deles), e a opção "Secret Crush" (Paixão Secreta, numa tradução livre) dentro desta ferramenta. O "Secret Crush" permitirá mostrar interesse por amigos, recebendo o utilizador uma notificação se um dos amigos selecionados também expressar interesse - tal como acontece no Tinder.

Em março, Zuckerberg tinha prometido mudanças na empresa, uma vez que nos últimos tempos tem estado sob escrutínio devido a questões relacionadas com a quebra de privacidade, falhas de segurança e uso indevido de dados dos utilizadores, de que é exemplo a partilha de informações de 87 milhões de utilizadores com a agora extinta consultora britânica Cambridge Analytica.