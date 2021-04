O Gaiurb é o novo parceiro do Concurso Banco Montepio Acredita Portugal. A empresa municipal junta-se à iniciativa para entregar o Prémio Gaia 3C – Construção Circular da Cidade, com objetivo encontrar soluções inovadores para o planeamento, gestão, e reabilitação urbanística. Em causa está a sustentabilidade das cidades, assente na economia circular e de baixo carbono, e em soluções digitais que melhorem a qualidade de vida dos dos habitantes.

De acordo com o comunicado do Banco Montepio "a pandemia veio consolidar questões essenciais que já há muito estão na agenda política em Portugal". Assim sendo, destaca-se a necessidade de encontrar um equilíbrio entre o urbano e o rural e adotar políticas que tenham em vista a sustentabilidade e a digitalização, no sentido de dar "resposta aos maiores desafios" que a sociedade enfrenta.

Nas palavras do Presidente do Conselho de Administração da Gaiurb, António Castro, "a estratégia de investimento inteligente por parte do município de Vila Nova de Gaia é uma combinação de abordagens, que tem como objetivo final a melhoria de vida dos cidadãos". António Castro acrescenta ainda que vê neste unir de esforços com o Acredita Portugal a possibilidade de "encontrar parceiros e empreendedores que partilhem da mesma visão e que possam contribuir para estes objetivos".

O Diretor de Inovação da Acredita Portugal, Fernando Fraga, afirma que “a Gaiurb reúne numa só estrutura competências especificas diversificadas, que trazem ao Concurso uma oferta única no panorama do planeamento, gestão urbanística, reabilitação urbana e gestão da habitação social". Deste modo, "a introdução deste novo prémio vem no seguimento de uma estratégia de reunir o apoio de parceiros estratégicos em áreas relevantes, que disponibilizem aos empreendedores nesta iniciativa uma visão mais clara sobre o caminho a seguir nos seus projetos, capacitando-os para os tornarem mais eficazes e acrescentar-lhes valor na sua aplicação”, conclui Fernando Fraga.

Já não é a primeira vez que estas duas entidades se juntam para projetos que, segundo o Montepio, contribuem para a "aproximação entre entidades públicas e a sociedade civil". A iniciativa foca-se não só na construção de cidades do futuro, tecnológicas e sustentáveis, como também na possibilidade de apoiar empresas. As inscrições para a 11ª edição do Concurso Banco Montepio Acredita Portugal, no qual o The Next Big Idea é parceiro de media, estão abertas até ao dia 16 de maio.