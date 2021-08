The Next Big Idea

O orçamento de 1.000 euros anuais, que pode ser usado em despesas relacionadas com trabalho como co-working, aluguer de escritório ou outro espaço, ou internet móvel, acresce ao já mencionado budget de 500 euros oferecido a cada colaborador da Coverflex no momento em que começa a trabalhar na empresa.

“ Conscientes de que alguns dos nossos colaboradores estão abertos a experimentar outros modelos de trabalho como co-working, co-renting de um escritório, trabalho a partir da praia, etc., vamos fazer uma experiência. Além dos 500 euros de orçamento de boas-vindas, lançamos um budget de 1.000 euros que pode ser usado pelos Coverflexers que queiram trabalhar em qualquer das modalidades mencionadas anteriormente ”, explica João Franqueira, Head of People da Coverflex.

Recentemente, a empresa decidiu oferecer um orçamento anual de 1.000 euros a cada trabalhador para poderem investir em trabalho remoto de onde quiserem. A medida, que se estende a todos os elementos da equipa, permite aos colaboradores da empresa 100% remota alternarem o trabalho em casa com espaços de co-work, co-renting ou até trabalharem com vista para o mar, por exemplo.

