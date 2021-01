Parece que foi há uma eternidade. Durante anos, Vasco Valença de Sousa presenteava os amigos e familiares com uma tarte de amêndoa em cada ocasião que os juntava. De um bolo que não escapava a nenhum serão, nasceu uma marca que ficou simplesmente como “A Tarte”.

Como qualquer projeto caseiro, Vasco começou por se deslocar a diversas mercearias, oferecendo fatias do seu bolo e desafiando comerciantes locais a provarem e a venderem a tarte aos seus clientes. O sucesso aconteceu em poucas semanas e Vasco passou a ter centenas de pedidos e uma cozinha que já não era suficiente para acomodar tanta procura.

A gestão de “A Tarte” ficou nas mãos de Catarina Noronha, amiga de Vasco e sócia da empresa, que coordena as operações da Casa da Tarte, nome pelo qual se referem à fábrica localizada na Abrunheira, de onde já saem cerca de 50 mil tartes por ano.

Os dois sócios têm agora um novo projeto que será a grande aposta em 2021. “O Gelado”, a marca de um novo produto como o nome indica e também a área em que Vasco se tornou um especialista ao nível mundial, tendo trabalhado em vários mercados. Na sua carreira, que inclui vários anos na multinacional Unilever, os gelados sempre foram o foco de inovação e de procura de novos sabores e, também aqui, os amigos de Vasco assumiam que “depois de provar o teu gelado, os outros já não me sabem ao mesmo”.

As experiências de Vasco levaram-no a ser contratado para o departamento de inovação de uma empresa de gelados sediada no Dubai onde ganhou a alcunha de Dr. Ice (porque quando era mais novo desejava ser médico). Durante o confinamento de março e abril de 2020, que Vasco viveu no Dubai, os gelados foram, como conta, o que o salvou do isolamento. Propôs-se a produzir um novo gelado todos os dias e, face à incapacidade de desenvolver mais sabores doces, apostou nos salgados criando gelado de espinafres, de rúcula, de queijo parmesão, entre outros, que chamaram a atenção da CNN onde teve a oportunidade de mostrar como se fazia em direto.

Agora em Portugal, Vasco e Catarina estão focados em fazer os melhores gelados do mundo com a marca O Gelado e acreditam que vão conquistar a reputação que a sua tarte ganhou junto dos portugueses. É uma tarefa desafiante do ponto de vista de marketing e de desenvolvimento de produto, mas o otimismo é o mesmo de há nove anos.