Antes do encontro, os utilizadores poderão guardar a informação disponível sobre a pessoa com quem se vão encontrar, assim como os detalhes do encontro — como, por exemplo, a data em que terá lugar.

Uma vez acionado o botão de pânico, estas informações são enviadas para as autoridades.

Já a nova funcionalidade de verificação de fotografias vai permitir aos utilizadores do Tinder evitar desilusões quando alguém falseia a sua identidade online. Com recurso a Inteligência Artificial, e de forma a verificar a identidade do visado, a app irá pedir que este tire várias selfies em tempo real.

"Uma experiência positiva de encontros é crucial no nosso negócio", assinalou Mandy Ginsberg, diretora-executiva do Match Group. "Percebemos que a tecnologia de ponta da Noonlight permite oferecer serviços de emergência que não existem em mais nenhum serviço de encontros", salientou.

O Tinder, conhecido por dar aos utilizadores a opção de “deslizar” para a direita ou para a esquerda para aceitar ou rejeitar um encontro, é a maior aplicação do grupo Match Group, operando em 190 países, e alega proporcionar um milhão de encontros por semana.

De referir que as empresas que criam ferramentas como a do Tinder têm sido acusadas de não fazer o suficiente para proteger os seus utilizadores.