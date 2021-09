Fundada em 2017, por Joana Rafael, Nuno Moutinho, Paulo Carreira e Vasco Portugal, a Sensei desenvolve tecnologia baseada em computer vision para a área do retalho. Pioneira no desenvolvimento de soluções para a criação de experiências de compra sem filas e sem fricção para o cliente, foi a empresa que desenvolveu a tecnologia do Continente Labs, o primeiro supermercado autónomo e sem checkout na Europa.

Já investida pela Techstars, Seaya Ventures, Iberis, Bright Pixel, Ideias Glaciares e pela alemã METRO AG, a startup ambiciona entrar com lojas autónomas em 5 países, através da criação de parcerias com as principais cadeias de retalho da europa, fazendo crescer a sua equipa de 36 para 100 pessoas.

O prémio de 10 mil euros foi anunciado na cerimónia do Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano 2021, por Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa, e entregue por Ricardo Pires, CEO da Semapa Next, entidade parceira e patrocinadora desta edição. Entre os finalistas estavam também: Christopher Barnes e Jeferson Valadares (Doppio), Hugo Venâncio (REATIA), Marta Palmeiro (StudentFinance), Miguel Santo Amaro (Coverflex), Philip Källberg (Shake).

“Temos um ecossistema muito maduro e podemos dizer que a Startup Lisboa tem contribuído de forma decisiva para uma comunidade de empreendedores mais cosmopolita, mais internacional e mais exposta a outras geografias que não a nossa. Hoje, celebramos o ecossistema e um amigo que foi indispensável para o seu desenvolvimento, João Vasconcelos”, afirmou Miguel Fontes.

O vencedor foi eleito entre seis startups finalistas que fizeram pitch perante um júri constituído pelos associados fundadores da Startup Lisboa: Associação Mutualista Montepio (Nuno Mota Pinto, administrador executivo do Banco Montepio); Câmara Municipal de Lisboa (Margarida Figueiredo, diretora Municipal da Economia e Inovação) e IAPMEI (Francisco Sá, presidente do Conselho Diretivo); por entidades do ecossistema empreendedor: CTIE - Center for Technological Innovation & Entrepreneurship da Católica-Lisbon (Céline Abecassis-Moedas, fundadora e diretora académica do CTIE) e Startup Leiria (Vitor Ferreira, diretor geral); pelos vencedores das edições passadas, Daniela Braga, fundadora da DefinedCrowd, e André Jordão, fundador da Barkyn; e ainda, por Hugo Augusto, membro executivo do Board da Semapa Next, entidade parceira e patrocinadora desta edição e Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa.

Durante a cerimónia, foi também entregue o Prémio de Melhor Pitch, votado pelos jornalistas que acompanham os temas de empreendedorismo e, de entre os finalistas do prémio, foi também Joana Rafael, da Sensei, a mais votada.

Startup Lisboa’s Day:

Durante a tarde decorreu o evento anual em que a Startup Lisboa leva ao palco os projetos desenvolvidos durante o ano. A sessão de pitch contou com 25 startups selecionadas entre o universo das incubadas da Startup Lisboa, tendo os investidores selecionado o melhor pitch de entre as 25 startups. Venceu este prémio a Skoach, coach virtual para equipas de trabalho, e a Hunter Boards, startup que constrói veículos premium de micro-mobilidade inteligente.

Na sessão do Demo Day, subiram também a palco as startups: ANNEA, Apartool, Apres, Bounce, Byewaste, Cosmos Pics, Detech.ai, Detox in a Box, DiVERGE, Faniak, GoClever, Growappy, Hoopers, Hunter Boards, Innuos, Insttantt, LUGGit, Mycareforce, Pleez, sheerMe, Skoach, Valispace, Virtuleap, YData e Zharta.