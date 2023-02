O "Meta Verified", que se parece com a iniciativa de Elon Musk no Twitter, será implementado inicialmente na Austrália e na Nova Zelândia esta semana "e em mais países em breve", com serviços de verificação de identidade e benefícios como "acesso direto ao atendimento ao cliente".

"Esta nova função aumenta a autenticidade e a segurança de nossos serviços", explicou Zuckerberg em publicações nas suas contas no Facebook e no Instagram.

Nessas duas redes, os utilizadores receberão um selo a mostrar que a sua identidade foi verificada, bem como proteções para a sua conta, acesso a atendimento ao cliente e mais visibilidade, disse um porta-voz da Meta.

O conteúdo dos criadores que assinarem o Meta Verified será distribuído mais amplamente e aparecerá no topo dos resultados de busca e das recomendações.

Para assinar o serviço, que ainda não está disponível para empresas, é preciso ser maior de 18 anos.