O Future Labs Hotel resulta de uma parceria entre o NEST - Centro de Inovação do Turismo e a Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal e o desafio é, segundo Helena Lucas, diretora da escola, "trazer vários projetos piloto inovadores, e que não existiam no país, para que sejam aqui testados". O local que já era um hotel-escola transformou-se assim também num espaço de experimentação, aliado à componente de formação.

O objetivo é partilhar as boas práticas e soluções inovadoras com toda a comunidade do turismo e da hotelaria. "À medida que fomos conhecendo alguns dos resultados dos projetos, vamos convidar pessoas do setor para que conheçam este projeto. Vamos fazer seminários e webinars para mostrar os resultados", acrescenta a diretora da escola.

Uma das soluções em teste no Future Labs Hotel foi desenvolvida pela startup israelita Xoltar. A empresa criou avatares que funcionam através de inteligência artificial e prestam assistência a clientes nos mais variados serviços. Podem, por exemplo, ser apresentados quando os hóspedes são recebidos no hotel. Os assistentes virtuais avaliam o estado emocional daqueles com quem interagem e dão uma resposta em conformidade, seja para responder a que horas é o pequeno-almoço ou para marcar uma ida ao spa.

Também em teste está uma solução pensada para potenciar a gestão sustentável de unidades turísticas. A startup portuguesa Noytrall criou um dispositivo que mede a pegada ecológica dos quartos de hotel. Em causa está a monitorização dos consumos de água e de eletricidade. Esta ideia está a ser testada no Rio do Prado, um hotel em Óbidos que está a colaborar com o projeto do Future Labs Hotel.