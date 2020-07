A Talkdesk revela ainda que este investimento surge no corolário de 12 meses em que a empresa lançou mais de 600 inovações de produto, incluindo Talkdesk 20-in-20 , um programa desenhado para lançar 20 lançamentos nas primeiras 20 semanas do ano. Em 100 dias, a Talkdesk revela ter submetido 200 patentes.

Segundo comunicado da empresa, o investimento anunciado "reflete tanto a confiança dos investidores no negócio da Talkdesk como no papel estratégico da experiência dos clientes entre as principais marcas globais".

Um artigo do parceiro

