O planeador da Google já tinha disponíveis, desde janeiro de 2023, os mais de 20 mil horários diários planeados para todos os dias do ano. Agora, passa a disponibilizar também os horários em tempo real.

Em comunicado enviado às redações, a Carris sublinha que "com o acesso aos horários estimados de passagem dos mais de 1700 autocarros da Carris Metropolitana, em cada uma das 12 mil paragens de autocarro existentes nesta grande operação, os passageiros passam a ter um acesso mais facilitado à informação sobre a passagem do autocarro na paragem".

Destaca-se ainda que a informação em tempo real da Carris Metropolitana está disponível nas aplicações mais nusadas por quem recorre a planeadores de viagem para as suas deslocações diárias. Os passageiros podem optar pela Moovit, CityMapper, navegante e Google Maps.

Além disso, também no site da Carris Metropolitana é possível seguir e planear as viagens em tempo real, pesquisando e acedendo de forma simples e detalhada, seja por paragem de autocarro, por município, por localidade ou por número da linha, permitindo ainda perceber em que local do trajeto se encontra o autocarro.

Os dados que permitem obter esta informação em tempo real são em formato aberto e público, pelo que para além destas aplicações outras podem vir a pretender disponibilizar a informação em tempo real, sem qualquer tipo de obstáculo formal e/ou técnico por parte da Transportes Metropolitanos de Lisboa, entidade que gere a Carris Metropolitana.