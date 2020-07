Financiado pelo programa Centro 2020, o ESA BIC “apoia empresas com projetos que incorporem tecnologia espacial em aplicações terrestres, em áreas como a saúde, energia, transportes, segurança e vida urbana”, além de outras que pretendam entrar no mercado espacial comercial, afirmam em comunicado a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e o Instituto Pedro Nunes (IPN).

Entre mais de 200 candidaturas a concurso, o projeto português coordenado pelo IPN, de Coimbra, é um dos finalistas da edição de 2020 dos RegioStars, galardões com que a Comissão Europeia quer “identificar boas práticas de desenvolvimento regional, destacando projetos inovadores apoiados por fundos europeus”.

“Esta distinção é um grande orgulho para a região Centro, que pelo quinto ano consecutivo tem projetos finalistas nos prémios Regiostars, demonstrando a qualidade e inovação dos projetos aprovados pelo Centro 2020, assim como a boa aplicação dos fundos europeus na região”, afirma a presidente da CCDRC, Isabel Damasceno.

Citada na nota, Isabel Damasceno realça que o projeto “revela a importância de se apostar no empreendedorismo e na criação de postos de trabalho qualificados, enquanto estratégia de desenvolvimento regional que tem na inovação um dos seus pilares”.

Por sua vez, o coordenador do ESA Space Solutions Portugal, Carlos Cerqueira, destaca que “cada vez mais e melhores empresas usam tecnologia do espaço para gerar negócio e novos produtos e serviços, tendo o ESA BIC Portugal sido o grande impulsionador desta nova economia do espaço que cria emprego e riqueza na região”.