O Laboratório Associado para a Química Verde (LAQV) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT Nova), conta com mais dois projetos aprovados no âmbito do Research 4 Covid-19, o programa de financiamento excecional criado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) para dar resposta à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Um dos projetos, intitulado Nano2Prevent, está direcionado para a prevenção da transmissão do vírus em centros hospitalares e em lares, e baseia-se na incorporação de nanopartículas em têxteis. Através de uma formulação única de compostos específicos, capazes de se ligar ao SARS-CoV-2, as partículas são capazes de destruir o vírus em materiais de proteção individual ou, mesmo, em roupas de cama.

A ideia surgiu no norte do país, e a investigação está a ser liderada por Salette Reis, investigadora do LAQV e professora da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, e conta ainda com a participação do 2C2T (Centro de Ciência e Tecnologia) Têxtil da Universidade do Minho e do Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal.

O outro projeto, o ILs4Treatment, consiste no desenvolvimento de medicamentos com base em fármacos antimaláricos e anti-Ébolas já existentes. Os investigadores estão a tentar desenvolver medicamentos capazes de prevenir e curar as infeções causadas pela Covid-19 com maior eficácia e menor toxicidade utilizando líquidos iónicos e sais orgânicos. O projeto é liderado por Miguel M. Santos, investigador do LAQV e Professor na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade NOVA de Lisboa, e está a ser desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e pela unidade de investigação iMed.ULisboa da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.

O LAQV, desde o início da pandemia, que está a reunir esforços a nível nacional para a combater. Antes, o laboratório já tinha participado num projeto da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para o desenvolvimento de métodos fáceis e baratos de deteção do vírus em amostras biológicas.