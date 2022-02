Mais de 70 milhões de mensagens SMS foram enviadas para os portugueses através do número 2424, no âmbito do plano de vacinação contra a covid-19, segundo dados avançados à Lusa pelos Serviço Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Segundo os SPMS, "a adoção do número 2424 permitiu aos utentes identificar com facilidade a origem da SMS, promovendo a confiança no processo de vacinação e contribuindo para a elevada taxa de vacinação atingida". O direito exclusivo de utilização do número curto 2424 foi atribuído há um ano aos SPMS pela autoridade reguladora das comunicações em Portugal. O relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) aponta que 8.803.159 pessoas já completaram a vacinação primária (mais 2.196 em relação a quinta-feira) e que 301.105 crianças entre os 5 e os 11 anos receberam a primeira dose contra a covid-19 (mais 17). A dose de reforço da vacina contra a covid-19 já foi administrada a quase 5,2 milhões pessoas, das quais 65.738 na quinta-feira, refere a DGS. A covid-19 provocou pelo menos 5.710.711 de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse. Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.127 pessoas e foram contabilizados 2.843.029 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde. A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China. A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante do mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.