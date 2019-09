A proposta irá competir com cerca de uma quinzena de outras missões potenciais, disse à Lusa a vulcanóloga e cientista sénior do JPL Rosaly Lopes, que fez uma revisão do projeto, das quais a NASA escolherá apenas uma para voar.

"A missão Magellan foi a primeira que mapeou a superfície e realmente viu abaixo das nuvens de Vénus, que tem uma atmosfera muito espessa", explicou a cientista do laboratório sediado em Pasadena, no condado de Los Angeles. "Antes da Magellan, quase não se tinha conhecimento da superfície de Vénus", acrescentou.

A nave, feita com componentes de outras missões, incluindo das Voyager, foi lançada a 04 de maio de 1989 e esteve ativa até 13 de outubro de 1994, momento em que cumpriu a ordem de se despenhar na atmosfera venusiana.

Segundo Rosaly Lopes, a comunidade científica tem agora muito interesse em retornar a Vénus, "porque a Magellan foi uma missão muito bem sucedida mas ela ainda tem muitas coisas para descobrir".

Originalmente denominada "Venus Radar Mapper", a missão de exploração do planeta vulcânico foi renomeada "Magellan" (a versão inglesa de Magalhães) em 1985, "porque foi a primeira missão justamente a fazer a circumnavegação de Vénus", entrando em órbita ao redor do planeta, explicou Rosaly Lopes.

A referência a Fernão de Magalhães, que em setembro de 1519 partiu na primeira viagem histórica de circumnavegação da Terra, espelha a continuada importância das descobertas feitas pelo explorador português há 500 anos.

"Foi um marco importantíssimo na história da Humanidade", afirmou a cientista luso-brasileira. "Como os portugueses sempre tiveram", sublinhou.