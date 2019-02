A agência espacial norte-americana anunciou que a última tentativa para retomar o contacto com o robô Opportunity em Marte ocorreu na tarde desta terça-feira, oito meses depois de sua última mensagem.

A NASA anunciou que as últimas tentativas de retomar contacto com o robô ocorreram no final da tarde de terça-feira e que uma reunião de informações estava marcada para hoje, quarta-feira, com o chefe da agência e com todos os responsáveis pela missão Opportunity, que deverá ser declarada encerrada.

O Opportunity desembarcou em 2004 em Marte e viajou 45 quilómetros pelo planeta vermelho, garantindo um lugar na história como uma missão mítica, que foi inicialmente prevista para 90 dias.

Uma gigantesca tempestade de poeira que durou vários meses sentenciou o robô, cuja última comunicação foi a 10 de junho de 2018. A poeira escureceu a atmosfera, impedindo que os painéis solares do robô recarregassem as baterias.

Desde então, os engenheiros da NASA tentam obter uma resposta do Opportunity nos canais de rádio.

A NASA provocou protestos em agosto passado, dando um prazo de 45 dias antes de declarar a morte de "Oppy". Em outubro, houve uma mudança de ideias e estabeleceu-se o mês de janeiro como data para reavaliar a situação.