No dia 23 de maio, na Quinta da Pimenteira, em Monsanto, bem no centro de um dos pulmões de Lisboa, a Nissan organizou um evento que, além de ter test-drives que permitiram aos participantes tirar partido da tecnologia da Nissan e sentir a experiência dos seus modelos eletrificados, contou com exposições de arte e reuniu vários convidados que debateram como a criatividade, a sustentabilidade e a tecnologia se podem aliar no futuro.

A meteorologia dava conta da possibilidade de céu nublado e de alguns aguaceiros, mas tal previsão não foi suficiente para abalar o ânimo dos participantes, que responderam positivamente à chamada para experimentar a inovação dos elétricos da Nissan — testando ao longo da tarde os modelos X-TRAIL e-POWER e QASHQAI e-POWER, o 100% elétrico ARIYA e a versatilidade do híbrido JUKE.

O evento, que apelou à consciência ecológica e reforçou a resistência e determinação das pessoas em adotar soluções mais sustentáveis para a mobilidade, contou ainda com a inspiração da criatividade e a arte de vários artistas.

Durante a tarde, a artista urbana Pitanga transformou e deu "uma nova cara" a um Nissan Ariya (pintado com materiais feitos à base de água e com formas e cores orgânicas, de forma sensibilizar a questão da utilização de recursos mais sustentáveis) e a pintora Carolina Queiroz Cunha expôs igualmente vários dos seus quadros.

Mas arte presente não se ficou por aqui, uma vez que ainda foram entregues os prémios do concurso dedicado a jovens talentos que deu a conhecer as obras de seis novos artistas.

O vencedor do 1.º prémio foi Mafalda MacDonald , que ganhou um curso de pintura e escultura (329 horas) na Cascais School of Arts & Design;

foi , que ganhou um curso de pintura e escultura (329 horas) na O 2.º prémio valeu a Bruno Cruz uma estadia de duas noites para duas pessoas no eco-resort Cerdeira - Home of Creativity ;

valeu a uma estadia de duas noites para duas pessoas no eco-resort ; O 3.º prémio, entregue a João Carranca, vai permitir a utilização do 100% elétrico Nissan Ariya, com autonomia até 533 km, durante sete dias.

Conversar sobre o futuro

Durante a tarde houve também a oportunidade para ouvir um painel moderado pelo apresentador Pedro Fernandes e a locutora Mariana Alvim. Na mesa-redonda participaram José Botas (Diretor-Geral da Nissan), Margarida Sá Costa (Founder e board Member da United Nations Association Portugal), Henrique Sanchez (da Associação Utilizadores de Veículos Elétricos) e as artistas Carolina Queiroz Cunha e Pitanga.

Durante a conversa, uma coisa ficou bem vincada: a neutralidade de carbono é um objetivo real e concreto para a Nissan e a construtora japonesa quer acelerar a transição para os veículos elétricos. É uma estratégica arriscada, mas a marca está disposta a fazê-lo, estando a trabalhar e a investir para tornar estas tecnologias mais acessíveis no futuro.

"Na Europa, no próximo ano, 98% das vendas da Nissan serão de veículos electrificados", reforçou durante o painel José Botas, Diretor-Geral da Nissan em Portugal. Neste âmbito, recorde-se que a Nissan, através o "Nissan Ambition 2030", prevê lançar 27 novos modelos eletrificados, incluindo 19 novos 100% elétricos, até ao ano fiscal de 2030.

No painel, Henrique Sanchez, da Associação Utilizadores de Veículos Elétricos, salientou que os motores elétricos são cinco vezes mais eficientes do que os motores de combustão interna (motor a explosão) e que é esperado que no futuro os veículos elétricos consigam produzir a sua própria energia limpa e renovável. No entanto, sublinhou que apesar de as marcas "terem a obrigação de os pôr cá fora, as pessoas também têm de os adquirir"."Neste momento, estamos nessa fase. Estamos a passar um período altamente disruptivo na indústria automóvel a nível mundial", completou.

Questionada sobre como o mundo da arte e design se fundem nos elétricos da Nissan, Carolina Queiroz Cunha aproveitou para sublinhar as características do design de interiores japonês, bem vincadas nos automóveis que saíram à rua no test-drive. "É muito minimalista, sustentável. Há uma ligação muito grande entre a parte interior e exterior. É um bocadinho a ideia do menos é mais", refere.

Pitanga realçou posteriormente a importância em relacionar a arte com este tipo de iniciativas, especialmente para os jovens talentos, que durante esta tarde tiveram a oportunidade para mostrar o seu trabalho. "É muito bom ver estes jovens todos juntos, com estilos tão diferentes. Acho importante que as empresas, neste caso como a Nissan, dêem a oportunidade aos artistas mais jovens", disse, referindo um pouco antes que é interessante que existam "este tipo de canais" para que o novo talento se "possa aparecer e expressar".

Já Margarida Sá Costa explicou as razões pelas quais considera importante que instituições como a United Nations Association Portugal se juntem a este tipo de eventos e a marcas globais como a Nissan, esclarecendo o papel que podem ter na criação de parcerias que promovem a paz e um mundo melhor. "Juntos vamos mais longe. E através de parcerias, às vezes umas que parecem mais estranhas, como aqui está o design e a tecnologia, o digital, e quando digo digital digo a mecânica também. Tudo junto, e pensar de forma multidisciplinar, juntos, conseguimos fazer mais".

Além de tudo o que já foi mencionado, os presentes puderam ainda desfrutar de um cocktail, do talento de um duo de trapezistas e da companhia de outros entusiastas do mundo automóvel elétrico num ambiente descontraído e repleto de boa disposição.