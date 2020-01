A energia eólica offshore - a que é produzida a partir de eólicas localizadas no mar - é importante para a diminuição da dependência dos combustíveis fósseis e para a descarbonização da sociedade. A capacidade instalada na Europa deverá triplicar durante a próxima década, fruto de novas concessões, do crescimento dos parques eólicos e do desenvolvimento de novas tecnologias. Portugal vai dar um forte contributo para o crescimento desta área, com a instalação e arranque da operação do primeiro parque eólico offshore flutuante ao largo da Europa continental, com a maior turbina do mundo assente numa plataforma flutuante, o WindFloat Atlantic.

O projeto europeu Atlantis - The Atlantic Testing Platform for Maritime Robotics: New Frontiers for Inspection and Maintenance of Offshore Energy Infrastructures, é liderado pelo INESC TEC e conta com a participação da EDP e o apoio de diversos parceiros tecnológicos e académicos. Vai criar uma plataforma pioneira na Europa que pretende demonstrar as tecnologias e soluções robóticas que são essenciais à inspeção e manutenção de parques eólicos offshore de todo o mundo.

“O Atlantis Test Center permitirá quantificar o valor acrescentado de nova tecnologia robótica e acelerar a sua integração no setor da energia eólica marítima. O projeto assenta numa verdadeira simbiose entre as indústrias da energia e da robótica marinha. Este centro de inovação será instalado em Viana do Castelo e terá uma importância estratégica para o roteiro científico da robótica em toda a Europa”, afirma Andry Maykol Pinto,coordenador do projeto e investigador no INESC TEC.

O foco do Atlantis estará na inspeção, manutenção e reparação de infraestruturas eólicas offshore,onde diversos robôs autónomos (subaquáticos, de superfície e aéreos) serão desenvolvidos e testados em diversos cenários industriais, como, por exemplo,na inspeção de cabos de amarração, monitorização de estruturas subaquáticas ou na limpeza de turbinas. A utilização de soluções robóticas neste setor pretende mitigar riscos e diminuir os custos de operação e manutenção dos parques eólicos offshore, nomeadamente em águas profundas, contribuindo também para a redução do custo normalizado de energia.