Em 1950, o famoso escritor norte-americano Ray Bradbury publicou um conto intitulado The Golden Apples of the Sun, integrado num livro de contos com o mesmo nome. Nele se descreve como uma nave espacial vai “roubar” uma amostra da matéria do Sol. Este livro foi publicado em Portugal em 1960, com o nº 55 da mítica (e extinta) Colecção Argonauta, numa tradução de Mário Henrique Leiria e capa de Lima de Freitas, com o título Os Frutos Dourados do Sol.

Em paralelo com a ficção científica, em 1958, no dealbar da era espacial, a National Academy of Sciences dos EUA propõe uma missão para obter informação sobre a coroa solar e o vento solar. Desde então a NASA realizou vários estudos de possíveis implementações de uma missão para construir uma sonda solar que, por razões em geral orçamentais, não avançou.

Por quê estudar o Sol?

É a única estrela que está aqui ao pé de nós. Do estudo do Sol podemos aprender sobre as outras estrelas. O Sol é a fonte de energia para a vida na Terra e a origem do vento solar, um fluxo de gases ionizados que passam pela Terra a velocidades acima dos 500 km por segundo.

Este vento solar interfere com o campo magnético terrestre, e essas alterações na vizinhança do planeta podem modificar as órbitas dos satélites, encurtar a sua vida útil ou interferir com a eletrónica a bordo. O estudo do vento solar também fornecerá informações cruciais para o planeamento de futuras missões tripuladas.

Em setembro de 2010, a NASA inicia finalmente o desenvolvimento da missão solar. Em abril de 2015 a construção da Sonda Solar é adjudicada ao Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, ficando o lançamento previsto para 2018.

Em maio de 2017, a sonda - até então com o nome Solar Probe Plus - passa a chamar-se Parker Solar Probe, em homenagem ao astrofísico Eugene Parker. É a primeira vez que a agência espacial norte-americana dá a uma missão o nome de uma personalidade viva.

Quem é a pessoa que deu o nome à Sonda Solar?

Nascido em 1927, Eugene Parker é licenciado em física pela Michigan State University e doutorou-se no Caltech em 1951. Foi professor na Universidade de Utah e depois na Universidade de Chicago.

Nos anos 50 propôs uma série de ideias sobre a forma como as estrelas, incluindo o nosso Sol, libertam energia. Avançou com o conceito de vento solar e teorizou sobre a razão porque a coroa solar é muito mais quente do que a superfície do Sol.

Este pioneiro da Astrofísica recebeu numerosas distinções pelo seu trabalho de investigação, incluindo a National Medal of Science, a Gold Medal da Royal Astronomical Society, o Prémio Kyoto e o Prémio James Clerk Maxwell.