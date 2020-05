No mesmo sentido, a ESA encomendou em 2002 o estudo Gravity Control and Possible Influence on Space Propulsion aos físicos Orfeu Bertolami, que na altura trabalhava no Instituto Superior Técnico e atualmente na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e Martin Tajmar. Este estudo concluiu que, no estado atual do conhecimento, os métodos de propulsão por controlo da gravidade propostos apenas permitiam pequenos ganhos e não havia garantia que levassem a ruturas.

Legenda: Visualização da contração e expansão do espaço-tempo no Warp Drive conforme proposto por Alcubierre créditos: Wiki Commons, Allen McC

Um dos principais problemas é a enorme quantidade de energia necessária para criar os campos gravitacionais que provocariam as distorções no espaço-tempo necessárias para causar o movimento. As estimativas oscilam entre uma massa superior à massa de todo o universo visível e a massa de Jupiter. Lembremo-nos que, na relatividade, massa e energia são equivalentes através da conhecida fórmula E=mc^2. Um hipótese de resolver este problema seria conseguir usar a própria densidade de energia do vácuo, conforme é previsto pelas teorias quânticas. Isto poderia permitir obter as densidades de energia necessárias, mas ainda é apenas uma possibilidade especulativa.

Além de serem necessárias grandes quantidades de energia, as distorções no espaço-tempo que criariam o movimento na propulsão de Alcubierre implicam a criação de uma região de densidade de energia negativa. Este requisito exige a existência daquilo a que se chama habitualmente “matéria exótica”, ou seja, matéria composta por partículas desconhecidas e que podem, ou não, existir.

Mesmo resolvidos os problemas da energia, há o potencial problema dos paradoxos de causalidade. Permitir viagens a velocidades superiores à da luz, na prática, é equivalente a permitir viajar para trás no tempo. Em termos simples, significa que a resposta a uma mensagem pode chegar à origem de emissão do sinal antes de o próprio sinal ser emitido. Num exemplo mais cinematográfico, significaria que eu poderia viajar para trás no tempo matar-me a mim próprio no passado. Este tipo de situações chamam-se "Paradoxos de Causalidade". O universo não deverá permitir este tipo de paradoxos, ainda que não se conheçam os mecanismos concretos que os impedem.

Sabemos, no entanto, que a teoria da Relatividade Geral é uma teoria incompleta. Espera-se que exista uma teoria de gravitação quântica que a irá substituir. Esta futura teoria poderá incluir mecanismos que impeçam quaisquer paradoxos de causalidade e, consequentemente, a construção de um Warp Drive. Em particular, Stephen Hawking propôs uma "Conjectura de Proteção da Cronologia", uma hipótese em que as leis da Física proíbem as viagens no tempo, a não ser à escala microscópica. Uma futura teoria de gravitação quântica pode vir a confirmar esta conjectura. Na verdade, já há alguns resultados que parecem ir nesse sentido.

Mesmo antes de se pensar em como seria a tecnologia de um método de propulsão como este, o estudo teórico está longe de estar completo. Por essa razão, no ponto em que estamos, com todas as lacunas que há a preencher, esta será uma hipótese para continuar a estudar de forma séria. Na pior das hipóteses, viremos a concluir que é uma impossibilidade, mas apenas depois de fazer muitos trabalhos interessantes, obter muitos resultados importantes e, quem sabe, encontrar outras propostas para métodos de propulsão espacial revolucionários.