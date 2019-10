O Altice International Innovation Award é uma iniciativa lançada pela operadora de telecomunicações com o objetivo de promover a inovação e o talento tecnológicos. Este ano, na sua terceira edição, recebeu um total de 90 candidaturas a partir das quais foram selecionados 12 projetos finalistas: seis na categoria academia e seis na categoria startups, distribuídos por dois países, Portugal e França .

Os finalistas foram escolhidos pelos comités de avaliação português e francês, constituídos por elementos da Altice Portugal e elementos da Altice France (SFR), que usaram como principal critério de utilização a forma como a tecnologia é usada a favor da melhoria e progresso da sociedade.

Na categoria de startups foram selecionados , em Portugal, os projetos Heptasense, iLoF e YData e, em França, Ecodisplay®, IXXOBLOCKCHAIN e TrackAp.

Na categoria de projetos da academia a escolha recaiu sobre Knowledge extraction from semi-structured sources, Neural Motor Behaviour in Extreme Driving e Powering Live Event-Plots with Media AI, os três desenvolvidos em Portugal, e Aradia, CulturePic, Sorting and collecting organic waste, de França.

O primeiro lugar da categoria startups receberá um prémio monetário de 50 mil euros e a possibilidade de concretizar a ideia num um piloto, termo usado para designar a prova de conceito de um produto ou serviço, com o Grupo Altice, com a duração mínima de seis meses. O melhor projeto entre os finalistas de mestrado ou doutoramento, que integram a categoria Academia, terá, por seu lado, um prémio no valor de 25 mil euros. Neste âmbito, a iniciativa conta, pelo terceiro ano consecutivo, com a parceria da ANI – Agência Nacional de Inovação, que irá atribuir a distinção Born from Knowledge (BfK), no valor de cinco mil euros a um dos finalistas portugueses.

Os projetos vencedores serão anunciados num evento que terá lugar a 13 de novembro de 2019, no Capitólio, em Lisboa, depois de devidamente defendidos pelos seus autores perante um Grande Júri.

O Grande Júri é constituído por Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, Alcino Lavrador, Diretor-Geral da Altice Labs, Christophe Delaye, Chief Information and Network Officer da Altice France, Nicolas Mattlé, Senior VP Wireless and B2B da Altice USA Mobile, Ana Costa Freitas, Reitora da Universidade de Évora, António Bob Santos, Administrador da Agência Nacional de Inovação, António Saraiva, Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Chiara Manfletti, Presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Costa, Jornalista e Diretor do Grupo Impresa e Rita Baptista Marques, CEO da Portugal Ventures.

[Nota: O SAPO24 é a marca de informação do Portal SAPO, propriedade da MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., detida pelo Grupo Altice]