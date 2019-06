Uma das grandes novidades desta 19ª edição dos Prémios SAPO é a criação de uma nova estrutura com mais categorias de áreas a distinguir. As novas categorias são Prémios Setoriais (Criatividade e Meios), Prémios de Estratégia, Prémios para Formatos Especiais, Prémios de Media Digital e Prémios do Júri. De acordo com a organização, a nova estrutura vai permitir premiar "campanhas de branding, análise de dados, áudio, sistemas de automatização e campanhas verdadeiramente disruptivas".

As novidades não ficam por aqui. Para participar nestes prémios, a organização alargou o prazo de inscrição de trabalhos, sendo possível incluir campanhas lançadas até setembro de 2019. Isto significa que todos os trabalhos veiculados em Portugal pela primeira vez entre 1 de junho de 2018 e 30 de setembro de 2019, estão elegíveis para a inscrição. Anunciantes, Agências Criativas, de Meios ou Grupos de Media que reúnam estas condições podem inscrever-se até ao dia 4 de outubro em premios.sapo.pt.

Para além de novas categorias e prazos, existem também novos eventos para a edição de 2019. Estes vão incluir uma série de momentos de antecipação aos prémios e workshops sobre temáticas da publicidade com a presença de personalidades relevantes do meio.

A avaliação dos trabalhos propostos estará a cargo de um júri composto por mais de 20 profissionais do mundo da publicidade, do marketing e da comunicação, presidido por Alberto Rui, CEO da IPG Mediabrands Portugal. No que toca ao escrutínio dos concorrentes aos Prémios da categoria de Media Digital, a responsabilidade ficará a cargo do professor Gustavo Cardoso.

O valor angariado com as inscrições dos trabalhos terá como destino uma instituição de solidariedade social, escolhida pela Fundação Altice. Na edição anterior, foram entregues 11.100€ à Academia do Johnson.