Costuma ouvir as mesmas canções em vez de conhecer músicas novas? Segundo um estudo do serviço de 'streaming' Deezer, não está sozinho, pelo menos se tiver mais de 28 anos.

O Deezer entrevistou cinco mil adultos online no Brasil, Grã-Bretanha, França, Alemanha e Estados Unidos sobre as suas preferências e costumes musicais. E descobriu que "o hábito musical" — ou seja, o fenómeno que faz as pessoas ouvirem principalmente músicas familiares e não inéditas — ocorre em média aos 27 anos e 11 meses.

A descoberta musical atinge o ponto máximo quase três anos antes: as pessoas de 25 anos ouvem pelo menos dez novas canções por semana.

Os brasileiros são os que adquirem este "hábito musical" mais cedo, aos 23 anos e dois meses de idade, enquanto os alemães permanecem curiosos por mais tempo, até os 31 anos.

A maioria dos entrevistados de todos os países disse desejar encontrar mais músicas novas.

Os horários de trabalho são a principal razão pela qual os entrevistados deixaram de tentar descobrir coisas novas, apesar de também mencionarem outras tarefas do dia a dia, como cuidar dos filhos.

O Deezer realizou a sondagem para promover a ferramenta Flow, que recomenda aos utilizadores novas canções, para, assim, descobrir os seus hábitos e gostos.

O Deezer, que é concorrente de plataformas como Spotify, Apple Music e Tidal, tem 14 milhões de utilizadores ativos mensais.