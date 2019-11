Se quiser aceder à sua conta, publicar conteúdos, fazer likes ou partilhar mensagens em qualquer uma destas redes sociais, talvez tenha de esperar um pouco.

De acordo com o website Down Detector, que mede o grau de inatividade ou possíveis anomalias a outros websites e aplicações, estes problemas estão a afetar milhares de utilizadores do Facebook, Instagram e Whatsapp, redes sociais detidas pela empresa dirigida por Mark Zuckerberg.

O SAPO24 confirmou alguns destes problemas através da sua própria conta de Facebook, não sendo possível, de momento, fazer publicações.

Do Peru à Austrália, são várias as queixas relatadas pelos utilizadores do Facebook. Estas falhas são particularmente relevantes numa fase em que milhões de pessoas nos EUA se encontram a celebrar o Dia de Ação de Graças, que decorre hoje, e em vésperas da Black Friday.