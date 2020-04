A todos os profissionais de saúde que trabalham nos dias de hoje, dizemos: 'Obrigado!'. Vocês são verdadeiramente os nossos heróis todos os dias, mas especialmente hoje, amanhã e nas próximas semanas.

É desta forma que o site da iniciativa sem fins lucrativos Rooms Against Covid saúda os seus visitantes. E, por agora, há alojamentos em Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Ovar, Coimbra, Figueira da Foz, Faro, Funchal e no Alentejo.

O projeto nasce no âmbito do Movimento Tech4Covid19 — voluntários que querem utilizar a tecnologia e inovação na resolução de problemas derivados do novo coronavírus — e resulta das capacidades de um dos setores mais afetado pela pandemia, o do turismo. São mais de 50 pessoas envolvidas a fazer mais de 150 contactos por dia para encontrar as melhores soluções.

Mário Mouraz, um dos voluntários por detrás da Rooms Against Covid, explica no que consiste: "É uma plataforma para os profissionais de saúde fazerem uma reserva de 28 dias num quarto de hotel ou num apartamento de alojamento local para que não tenham de ir para as suas casas infetar as suas famílias".

O alojamento não tem qualquer custo. Porém, todos os gastos decorrentes da estadia — mínima de 14 dias — terão de ser suportados por quem solicite o quarto. Ou seja, consumíveis (como produtos de higiene pessoal e de limpeza), alimentação e outras despesas pessoais terão de ser suportados pelos profissionais. Quanto ao número de pessoas permitido, seguindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde de isolamento social, é de apenas uma.

"No início do movimento Tech4Covid cerca de 20 empreendedores estavam a falar no que é poderiam fazer para ajudar Portugal a parar o vírus. Falámos com a secretaria de Estado do Turismo que nos alertou para esse problema, o de que os profissionais de saúde estavam à procura de alojamento", conta. "Eu como sou da área da hotelaria, como tenho uma empresa que já lida com os hotéis, era relativamente fácil tornar o projeto viável e contactar os primeiros que pudessem fornecer alojamento", conta Mário Mouraz ao The Next Big Ideia (TNBI).

Felipe Ávila da Costa, um dos impulsionadores do Movimento Tech4Covid19, conta que nos primeiros dias do surto a gestão da plataforma era manual — o que não impediu que o projeto começasse de forma rápida e eficaz em poucos dias.