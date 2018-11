Perante a audiência da Altice Arena, Alexandre Fonseca lembrou as palavras do fundador da Web no primeiro dia da cimeira, de que a sua "visão era de criar uma rede aberta para servir a humanidade", sendo para o presidente da operadora "exatamente a mesma visão que a Altice tem para Portugal".

Nesse sentido, o CEO deixou também votos de fazer com que, até 2020, 100% da população portuguesa tenha "acesso a fibra ótica, fazendo de Portugal, provavelmente, o primeiro país na Europa a chegar a 100% de cobertura da população". Alexandre Fonseca mencionou ainda que o objetivo é de que se estabeleçam "oportunidades iguais" e que se deixem "infraestrururas estratégicas para as próximas gerações".

Na segunda-feira, o criador da internet, Tim Berners-Lee, defendeu em Lisboa a criação de “um contrato” entre utilizadores, empresas e governos de todo o mundo para “tornar a ‘web’ num sítio melhor”, reduzindo desigualdades e melhorando questões como a privacidade.

“Temos de criar um contrato para a ‘web’. […] E esse deve ser um contrato com vários princípios para as pessoas se juntarem. Por isso, estou a pedir a vossa ajuda, seja através da vossa empresa ou por vocês próprios”, disse o responsável, que falava na abertura do evento. O engenheiro informático vincou ainda que "somos todos responsáveis por tornar a ‘web’ num sítio melhor”.