As cidades portuguesas estão a apostar na inteligência urbana para mudar a forma como os cidadãos lidam com os espaços e com os serviços municipais. Maior transparência e eficácia nos processos; maior velocidade e sustentabilidade. Ao lado das propostas das ‘start-ups’, as autarquias nacionais mostram como a inovação e a tecnologia já fazem hoje parte do dia-a-dia municipal. E fazem-no da mobilidade à gestão de resíduos. Eis algumas das soluções mais interessantes já em prática nas cidades portuguesas.

Recolha de resíduos

Lisboa e Oeiras trouxeram ao Centro de Congressos de Lisboa a forma como estão a dar uma nova vida aos caixotes do lixo. Equipados com sensores e transmissores de dados, estes contentores de nova geração permitem ao município saber o nível de enchimento de cada caixote, podendo essa informação ser usada para melhorar as rotas de recolha, permitindo poupanças que, por exemplo, num piloto em Oeiras, na ordem dos 500 euros.

Na capital, a tecnologia permite já aos munícipes saber em tempo real o estado dos contentores, podendo verificar o nível de enchimento antes de se deslocar ao local — uma ferramenta útil para dias em que há grande volume.

Do outro lado do Tejo, no Seixal, a aposta na inteligência urbana passa sobretudo pela eficiência ambiental. Carros elétricos para a recolha de resíduos e soluções inovadoras para a descarbonização da baía são as propostas que o município está hoje a desenvolver.

Balcões digitais

Várias são já as soluções que permitem tratar de todo o género de assuntos camarários a partir da Internet. Oeiras, Sintra, Viseu e Águeda são alguns exemplos de cidades de diferentes dimensões que desenvolveram já plataformas avançadas que permitem fazer quase tudo a partir de casa.

Na câmara de Águeda, o urbanismo não usa papel há oito anos. Projetos, alvarás e licenças são emitidos através da internet e armazenados de forma desmaterializada, permitindo uma eficiência impossível com o papel.

Para além disso, os munícipes podem acompanhar toda a tramitação do processo, sendo, nalguns casos (como Águeda ou Sintra), notificado sempre que há alguma alteração no andamento do processo.

Mobilidade

Cascais trouxe a Lisboa toda uma plataforma de mobilidade, que vai das bicicletas ao comboio (e no futuro ao metropolitano de Lisboa). Plataformas de partilha de bicicletas e e carros, pacotes intermodais que permitem unir vários modos de transporte para as deslocações diárias são as apostas da vila que não quer ser cidade para um futuro com menos carros pessoais.

Em Abrantes, o Abusa circula pelo centro da cidade. Elétrica e gratuita, esta solução de transporte oferece aos munícipes um serviço de transporte mais sustentável.