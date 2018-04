"Nunca há ninguém que esteja contente nos edifícios, não há ninguém que se sinta confortável neles. Ou está muito frio, ou muito calor; ou há energia desperdiçada porque estão a climatizar ou a iluminar uma sala onde não está ninguém". Foi por essa razão que Márcia, engenheira mecânica, e Ricardo, promotor de negócios, decidiram criar a Bandora e pôr os edifícios a escutar os seus utilizadores.

"Existe muito desperdício, mesmo com a proliferação dos chamados 'smart buildings' e dos edifícios totalmente interconectados", afirma Márcia. É que apesar de esses sistemas produzirem enormes quantidades de dados, essa informação não é usada para além de relatórios mensais e anuais. Depois, "com a informação gerada pelo edifício e o 'feedback' [resposta] do utilizador através da aplicação da Bandora", toda essa informação é correlacionada, gerando algoritmos de 'machine learning', análise preditiva, permitindo "otimizar em tempo real os sistemas de gestão e controlo dos edifícios existentes".

A Bandora é assim uma solução para "um ajuste perfeito do edifício de acordo com as necessidades atuais e futuras", explica Márcia Pereira em entrevista ao SAPO24 na cimeira Portugal Smart Cities, que termina esta sexta-feira em Lisboa.

Desta forma, é possível obter "poupanças de energia que vão até 40% e o conforto dos utilizadores", afirma a cocriadora do projeto. "No final, claro, a poupança financeira, que é aquilo que é desejado por um gestor de edifício".

Márcia Pereira, co-fundadora da Bandora na Portugal Smart Cities Summit 2018. créditos: Pedro Marques / MadreMedia

Na prática, a Bandora permite que, por exemplo, alguém que vá ao cinema possa comunicar ao gestor do edifício que a sala está demasiado fria, ou demasiado quente. O conjunto das reações dos espetadores permite gerir de forma adequada a climatização do espaço. "Se o 'facility manager' do edifício recolher muitos 'feedbacks' negativos, vai fazer a alteração do sistema de ar condicionado de uma forma automática, porque depois é o nosso sistema que vai devolver ordens" ao sistema do edifício.