Estimou-se em cerca de 150.000 estilhaços/pedaços de lixo espacial em órbita até à recente missão indiana "Shakti", a 27 de março deste ano. Nessa data o Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi apareceu no Twitter e na televisão a congratular-se com a destruição com uma ASAT, de um satélite indiano em órbita baixa da Terra (300 Km de altitude), cerca de 3 minutos após o lançamento.

Em resposta a esta ação, logo dia 1 de abril, o Administrador da NASA Jim Bridenstine, numa conferência de imprensa na NASA TV, alertou para o facto de que o recente teste da Índia tinha criado 60 novos pedaços que ficaram a voar em órbita a alta-velocidade, que são suficientemente grandes para que se consiga fazer o seu tracking. Destes 60 pedaços, 24 foram lançados para uma órbita superior à da Estação Espacial Internacional (ISS), colocando-a, portanto, em risco.

Don Kessler e o Kessler "Effect"!

Estes destroços ou lixo espacial que voa em altíssimas velocidades em órbita da Terra cria aquilo que se chama o efeito Kessler, chamado assim por ter sido definido por Don Kessler da NASA em 1978.

Esta teoria defende que este tipo de lixo espacial encontra com o tempo outros alvos ou sondas e vai aumentando o número de destroços, gerando uma cortina em órbita da Terra que seja intransponível durante décadas ou centenas de anos, pela nossa tecnologia. Ou seja, pôr fim à exploração espacial uma vez que ficamos fechados numa prisão gravitacional, na medida em que não é possível ultrapassar a órbita da Terra sem ter um número significativo de colisões – que gera aliás ainda mais destroços.

É verdade que a cada 11 anos, sensivelmente, os ciclos solares fazem com que o planeta Terra receba mais energia solar. Essa quantidade de energia extra faz com que as camadas inferiores da atmosfera se “dilatem”, o que origina uma expansão dos gases na parte superior da atmosfera. Esses gases vão abrandar a velocidade dos objetos em órbita, fazendo com que estes reentrem na atmosfera da Terra e sejam vaporizados.

Este mecanismo de higiene do Espaço em órbita da Terra, não é contudo suficiente para limpar todo o lixo espacial que está a ser lançado pelos humanos.

Se analisarmos os dados da ESA - European Space Agency, atualizados a 1 de janeiro de 2019, vemos que existem cerca de 8950 satélites que foram lançados até hoje, dos quais 5000 ainda estão no Espaço, embora só 1950 estejam a funcionar. Há 22.300 destroços que são rastreados com regularidade porque temos 8400 toneladas de objetos colocados em órbita.

E Elon Musk teve uma ideia...

A 23 de maio deste ano, um foguetão lançador Falcon 9 colocou em órbita 60 satélites da SpaceX, que fazem parte de uma constelação de satélites que atingirá no futuro 12.000 satélites. O objetivo é proporcionar cobertura de Internet em todo o mundo, e isto parece ser um desígnio altruísta...

Só que há duas semanas Jan Hattenbach, Analista Sénior de Mitigação de Detritos Espaciais da Agência Espacial Europeia (ESA), lembrou que o que Elon Musk e a SpaceX estão a fazer na prática é duplicar a quantidade de tráfego em órbita (face aos 5000 satélites existentes em órbita), fazendo no espaço de 2 anos mais do dobro daquilo que fizemos em 60 anos. Ora isto sobe substancialmente a possibilidade de gerar um evento em "cascata", uma vez que uma colisão origina muitas outras.

Para se lançar nos EUA uma missão de satélites, que estão a trocar dados com a Terra, é preciso uma licença da Federal Communications Commission (FCC). E para se conseguir obter a referida licença as empresas devem demonstrar o que farão em relação à mitigação de detritos espaciais.

A questão é que nunca foi lançado nada do género e com estas proporções... E por isso, só se vai realmente saber após a medida estar implementada, mas desde já há razões para preocupação, na medida em que a OneWeb, o Facebook e a Amazon manifestaram também interesse em lançar redes semelhantes à Starlink de Elon Musk...

Um céu mais brilhante e mais confuso...

Também Megan Donahue, presidente da American Astronomical Society, afirmou há alguns dias atrás a sua enorme preocupação com os satélites da Starlink. De facto os satélites que Elon Musk caracterizou de "pouco visíveis" afinal brilham tanto como algumas constelações astronómicas, além de que "riscam" o céu.

Ainda segundo a presidente, estes satélites brilhantes causam perturbações significativas nas observações óticas e infravermelhas próximas, provocam a contaminação de observações radioastronómicas por radiação eletromagnética em bandas de comunicação por satélite e há um sério risco de colisão com observatórios baseados no espaço.

No entanto, a receita total da conetividade de internet gera cerca de um bilião de dólares anualmente e quando o Starlink estiver a funcionar vai anexar segundo Elon Musk, cerca de 3 a 5% dessa receita, que servirá, segundo o próprio, para viabilizar as missões da sua Starship (com capacidade para transportar 100 astronautas/passageiros) a Marte e à Lua.

Além gerar lucros, a Starlink gera também um fator de confusão. Quando os satélites brilhantes voam no campo de visão dos observatórios espaciais, podem disfarçar com o seu brilho algo muito perigoso, como um asteroide que se dirija para a Terra. Isso mesmo foi denunciado pelo astrónomo Alex Parker na Live Science.

E sobre o risco de impacto de um corpo celeste como um asteroide, enumeramos vários impactos com proporções gigantescas que o planeta Terra já sofreu no passado neste artigo. É uma questão de tempo e voltará a acontecer. Recorde-se que o impacto de um asteroide em Tuguska na Sibéria, a 30 de junho de 1908 foi 1000 vezes superior à bomba de Hiroshima, tendo derrubado 80 milhões de árvores numa área de 2150 km quadrados, seguindo-se de um terramoto grau 5 na escala de Richter.

Resta saber portanto se a execução da missão Starlink da SpaceX vai correr bem, e representará um avanço grande para a Humanidade, porque para correr mal basta um pequeno engano, ou mesmo um pequeno azar. Se houver imprevistos, pode mesmo ser uma catástrofe de proporções épicas.