Uma startup que vale quase 100 mil milhões de euros já era um objeto de estudo interessante, independentemente do problema que estivesse a solucionar. Contudo, no caso da Stripe, a história dos seus fundadores tem algo que não só é invulgar, como ajuda a explicar o porquê de a empresa ser considerada uma das mais importantes para as décadas que se avizinham.

Patrick e John Collison cresceram numa terra rural irlandesa chamada Dromineer. Nesta localidade com poucos milhares de habitantes e com uma ligação à internet que, nos anos 90, não seria a melhor, inovação e empreendedorismo não eram duas palavras que se ouvissem muito. No entanto, o pai era um engenheiro que geria um alojamento local e a mãe era uma microbióloga, por isso os dois irmãos habituaram-se desde cedo a estar rodeados de ciência e tecnologia. Ainda muito novos, Patrick e John aprenderam a programar e começaram a destacar-se academicamente, cada um à sua maneira.

Patrick, o irmão mais velho, começou logo a ter o desejo de acabar a escola mais cedo do que era suposto. Para isso, o primeiro passo foi fazer os SAT (testes americanos de acesso à faculdade) aos 13 anos e, aos 16, decidiu num espaço de 20 dias fazer todos os exames que lhe estavam destinados nos dois anos seguintes. Passou a todos com distinção. No entanto, esse nem foi o seu maior feito. No mesmo ano, ganhou o prémio de Melhor Jovem Cientista da Irlanda por ter desenvolvido um sistema de inteligência artificial de raiz. Aos 17 estava de malas feitas para o MIT, uma das mais prestigiadas universidades do mundo.

John, dois anos mais novo, não ficou muito atrás. Ambicionava, tal como o irmão, terminar a escola mais cedo e, apesar de não ter ganho nenhum prémio nacional, teve os melhores resultados alguma vez registados na Irlanda, nos exames de acesso à faculdade. No ano seguinte, sem grande surpresa, juntou-se ao irmão em Boston, para ir estudar para Harvard.

Já nos Estados Unidos, em 2008, os irmãos começaram rapidamente a beber da cultura empreendedora e a ficar mais preocupados em resolver problemas do que em estudar. Por isso, com 17 e 15 anos, respetivamente, desistiram das faculdades e começaram a trabalhar numa startup à qual chamaram Auctomatic. A sua ideia era melhorar a experiência de compra em marketplaces como eBay, cujo sistema consideravam demasiado complexo e complicado. Em simultâneo, dedicaram-se também ao desenvolvimento de aplicações para iPhone, que estavam a tornar-se cada vez mais populares depois do lançamento do smartphone em 2007.

Fazendo jus à sua precoce reputação, em dez meses os irmãos desenvolveram o software para a Auctomatic, testaram com alguns clientes, conseguiram financiamento da Y Combinator (uma das mais importantes aceleradoras de startups nos EUA) e venderam a sua startup por 5 milhões de euros, tornando-se milionários antes de terem idade legal para beber.

De seguida, em vez de comprar uma casa na praia, tentaram ainda regressar à faculdade, mas, passado algumas semanas, passaram simplesmente para a resolução do problema seguinte, do qual ainda hoje estão a tratar. A ideia para a Stripe surgiu nos períodos em que Patrick e John trabalharam com apps. Neste processo repararam que o e-commerce e os negócios online estavam a desenvolver-se a um ritmo mais rápido do que a tecnologia disponível na internet para processar pagamentos. Entre intermediários, taxas para bancos, taxas para empresas de cartões de crédito e taxas para plataformas tecnológicas, o processo de implementação de pagamentos roubava demasiado tempo, tempo esse que as empresas deviam investir no seu produto e não na parte financeira.

Aumentar o PIB da internet

É este o slogan da Stripe e é a missão que está por detrás do serviço que criou. A PayPal, no início dos anos 2000, tinha um propósito parecido, mas acabou por resolver o problema só para o lado dos consumidores, que passaram a ter uma solução simples para comprar online. Do lado das empresas, faltava uma forma fácil de integrar pagamentos nos seus serviços, uma que não exigisse tanta burocracia e tempo excessivo.

Foi nisso que a startup dos irmãos Collison se focou durante quase dois anos: desenvolver relações com as instituições bancárias e reguladores, para que os seus futuros clientes não tivessem de o fazer, e criar um método fácil de integrar o seu serviço nos seus negócios. E foi isso que fizeram. O serviço base da Stripe, lançado em 2011 e que hoje é utilizado por quase 2 milhões de negócios, consiste em sete linhas de código que lhes permite implementar 29 métodos de pagamento diferentes. O que antes demorava meses, passou a ser resolvido com um “simples” copy-paste.

A Stripe era tão fácil de implementar que se começou a tornar na empresa fetiche para os developers que iam ser responsáveis por algumas das mais importantes startups que iam surgir na década seguinte. Atualmente, a Stripe tem como principais clientes a Amazon, o Facebook, a Shopify, o Booking, a Lyft, a DoorDash e a Deliveroo, só para citarmos alguns nomes.

Como é que a Stripe faz dinheiro? A startup cobra uma taxa de 2.9% para cartões de crédito americanos e 1.4% para cartões europeus, mais 30 cêntimos por cada transação feita.

Quem são os principais concorrentes neste mercado? A PayPal (por estar há mais tempo no mercado), a Adyen (que tem um serviço semelhante e clientes como a Uber, a Netflix e o Airbnb), a Square (mais focada no lado do consumidor) e a Apple e o Google na vertente dos smartphones.

Crescer para além dos pagamentos

Houve mais dois serviços que colocaram a Stripe no mapa e nos quais a empresa tem fortemente investido:

O Radar, um serviço de deteção de fraude através de inteligência artificial que a Stripe disponibiliza a diversos clientes. Esta funcionalidade é muito útil dado o volume de transações que são processadas pela Stripe, que permitem que o seu algoritmo possa ter diversas aprendizagens que não estão ao alcance de outros serviços.

O Atlas, um serviço no qual a Stripe permite que qualquer empresa, independentemente do país de origem, possa ser incorporada no EUA, mais precisamente no Estado do Delaware (conhecido por ter uma legislação mais “liberal”) e tirar proveito do acesso ao mercado americano para internacionalizar o seu negócio de uma forma mais fácil. A Stripe trata de toda a burocracia, as empresas focam-se no seu produto.

Números que ficam na memória

350 mil milhões de dólares. Estimativa do volume de pagamentos processado pela Stripe em 2020 (1.5x o PIB português para referência).

80% dos americanos que compraram algo online em 2019, fizeram-no num serviço que tem o código da Stripe integrado.

95 mil milhões de dólares. Valor da Stripe depois da mais recente ronda de investimento.

2.5 mil milhões de dólares. Estimativa para as receitas da Stripe em 2020.

6.4 mil milhões. É a fortuna em dólares de cada um dos irmãos. Nada mau para dois sobredotados.

