A Talk2MEfoi criada para partilhar informação cultural de forma simples e rápida. É um messenger bot, que funciona através de QR Code, e esclarece os visitantes curiosos sobre cada uma das obras de arte que compõem o roteiro do WOOL – Covilhã Arte Urbana, um festival artístico na cidade que exibe maioritariamente murais coloridos.

Basta colocar o smartphone junto à obra sobre a qual se quer saber mais e, numa questão de segundos é possível saber a autoria do artista mural, o modo como foi feito e a inspiração para o fazer. Em alguns casos, é mesmo possível ver uma espécie de vídeo de making of.

A ideia surgiu pela mão do NEST – Centro de Inovação do Turismo, sediado na Covilhã, que desenvolveu o Talk2ME como um projeto piloto neste evento cultural da cidade.

O Talk2ME é uma das experiências de inovação "que poderá dar voz a um conjunto alargado de produtos turísticos, sejam museus, alojamentos, iguarias, peças de artesanato, entre outros: todos eles passíveis de gerar interesse e estabelecer conversas que aprofundem a sua origem e o seu propósito", refere Roberto Antunes, diretor do NEST - Centro de Inovação do Turismo.

A plataforma vai alojar as conversas no messenger bot do Facebook e do Instagram, o que vai permitir que os visitantes do WOOL deixem de depender do acompanhamento de um guia ou de materiais de suporte físico. Para usar basta ter um telemóvel acesso à internet.

A edição de 2021 do WOOL marca o décimo aniversário do evento. Os anos passam, mas os objetivos mantêm-se: promover o interesse pela arte contemporânea e democratizar o acesso à mesma.

Para a co-fundadora do WOOL, Lara Seixo Rodrigues, "a colaboração com o NEST para o desenvolvimento deste projeto Talk2Me, e a sua aplicação à transmissão de todas as histórias, significados, especificidades e curiosidades de cada uma das obras que compõem o roteiro, surge como uma atualização dos objetivos iniciais" do evento.