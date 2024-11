Tal como acontece a muitos outros empreendedores da Websummit, Gonçalo Salgado teve a ideia para criar a Wander Gift através do seu outro negócio. Explica ao SAPO24 que tinha um negócio de arrendamentos de curta duração de férias e começou a perceber "que para criar uma experiência mais enriquecedora aos hóspedes poderia ser uma coisa interessante ter peças de criadores locais à venda mesmo dentro do próprio apartamento".

E assim foi a ignição da empresa que hoje o traz à Websummit e que já foi selecionada para uma aceleradora de startups o que permitiu "fazer parceria com vários hotéis."

Mas afinal o que faz a Wander Gift? No momento em que se chega ao hotel, ou ao Airbnb, além dos conselhos acerca da cidade é entregue aos hóspedes uma brochura da Wander Gift. "Onde vai conhecer os criadores locais da cidade, mas também os artesanatos que pode comprar. Portanto, depois vai à nossa loja online, compra e nós entregamos no hotel ou no apartamento no dia seguinte ou no seu apartamento no dia seguinte."

A forma de encontrar os artesão, explica Gonçalo Salgado, é tão simples quanto a forma de comprar. "Nas feiras de rua, aqui em Lisboa na Estrela, na Feira da Ladra, por aí adiante." E assegura que quando os desafiam, alinham automaticamente. Mas como "não há espaço para todos", a Wander Gift faz uma curadoria para assegurar a qualidade dos produtos que tem em catálogo.

Na Websummit o objetivo é levantar capital para poder estar em outras cidades de Portugal e fota de Portugal. Este inverno esperam conseguir entrar em mais hoteis na região de Lisboa e depois conquistar o resto do país.