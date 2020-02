A rede social considera conteúdo manipulado aquele que foi “substancialmente editado”, de uma forma que “altera significativamente a sua composição, sequência, tempo ou enquadramento”, que possui informações visuais ou sonoras que foram adicionadas ou removidas ou que foram fabricadas ou simuladas para representar uma pessoa.

O Twitter indica, em comunicado, que não será possível compartilhar “de maneira enganosa conteúdo” manipulado com o objetivo de causar danos.

Além disso, esta nova política permite ao utilizador rotular esse tipo de conteúdo multimédia “para fornecer às pessoas informações sobre a autenticidade do conteúdo e oferecer um contexto adicional”.

A rotulagem dos ‘tuítes’ que incluem os conteúdos multimédia manipulados terá início em 05 de maio, refere a nota.

Rotular ou excluir uma mensagem terá em conta se o contexto em que o conteúdo multimédia foi compartilhado pode “gerar confusão ou mal-entendido” ou se é “uma tentativa deliberada de enganar as pessoas sobre a natureza ou origem do conteúdo, por exemplo, afirmando falsamente que isso reflete uma realidade”.

Da mesma forma, o contexto fornecido juntamente com o conteúdo será avaliado: o texto do ‘tuíte’ que o acompanha, as informações de perfil da pessoa que o compartilha e as páginas na internet vinculadas a esse perfil ou mensagem.

Os ‘tuítes’ que compartilham conteúdos multimédia manipulados podem ser removidos “se houver riscos de causar danos”, diz a nota, que aponta para várias situações.