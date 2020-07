Não é de todo uma missão “Game-Changer”, mas como todas as missões espaciais, esta dos Emirados Árabes Unidos (EAU) muito importante. Em primeiro lugar não é uma missão com o peso científico do Curiosity ou do Perseverance, que vai ser lançado dia 30 deste mês. De facto vai até investigar uma questão que já foi várias vezes abordada no passado, ou seja, vai centrar-se na investigação do clima e da atmosfera de Marte.

Há contudo um ponto de interesse. É que este orbitador vai especificamente estudar os ciclos climáticos, tanto diários como sazonais, os eventos climáticos na atmosfera mais baixa de Marte, como por exemplo tempestades de poeira, ou como o clima varia entre as diversas regiões do planeta vermelho. Por esta razão, este orbitador poderá conseguir responder a como se dá, por exemplo, a perda de oxigénio e hidrogénio para o Espaço, bem como porque há mudanças drásticas de clima.

We need “Hope” to get to Mars...

Enviar um orbitador até Marte aparentemente não tem nada de transcendente. Actualmente estão em redor do planeta seis orbitadores (o Mars Odyssey, o Mars Express, o Mars Reconnaissance Orbiter, o Mars Atmosphere and Volatile Evolution Missile – MAVEN, Mars Orbiter Mission ou MOM, embora seja mais conhecido por Mangalyaan (índia) e o ExoMars Trace Gás Orbiter – TGO), para além das duas sondas de superfície (o rover Curiosity e o lander InSight).

A questão aqui é: é realmente difícil chegar a Marte para lá colocar um orbitador. Os estudiosos do Espaço estão genericamente de acordo que o planeta foi um sonho despertado por H.G. Wells com o romance “War of the Worlds”, onde uma civilização marciana aguardava pacientemente o momento certo para conquistar a Terra aos humanos. Assim, a curiosidade por Marte não só inspirou o primeiro cientista de foguetes, o conhecido Robert H. Goddard, como também aliciou a Ciência a lançar uma cruzada ao planeta vermelho.

Contudo, das 56 missões lançadas ao planeta vermelho desde os anos 60, apenas 26 foram bem-sucedidas. Das 12 missões de pouso ou “Landing”, apenas 8 resultaram e são os sucessos da NASA: a sonda Viking 1 e Viking 2 (as duas em 1976), o Pathfinder (1997), o Spirit and e o Opportunity (os dois em 2004), a Phoenix (2008), o Curiosity (2012) e a InSight (2018). Para além disso a Rússia conseguiu estacionar duas sondas em 1971 e 1973.

No entanto, pousar em Marte é muito complicado, por causa da sua atmosfera muito fina é fácil despenhar uma sonda. Portanto concentremos-nos nos orbitadores: só houve uma nação, a Índia, que conseguiu chegar a Marte à primeira tentativa. Foi a 24 de setembro de 2014 após 298 dias de trânsito interplanetária.