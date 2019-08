Na "noite dos tapetes", como é localmente conhecida, os 150 metros de comprimento e três de largura da rua Góis Pinto, vai ser coberta com cerca 15 toneladas de sal, tingido de amarelo e azul.

"O amarelo vai dar cor aos desenhos que retratam o ouro que as nossas mordomas carregam ao peito e o azul, o nosso mar e o Traje de Dó (utilizado em momentos de luto familiar, ou quando algum familiar ia para o estrangeiro, simbolizando a dor pela separação)", explicou, hoje, à Lusa Miguel Lima.

Entre sombras misteriosas

em rompendo ao longe estrelas

trocaremos nossas rosas

para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana

como engana a fantasia

Havemos De Ir A Viana

ó meu amor de algum dia

ó meu amor de algum dia

Havemos De Ir A Viana

se o meu sangue não me engana

Havemos De Ir A Viana. Partamos de flor ao peito

que o amor é como o vento

quem pára perde-lhe o jeito

e morre a todo o momento.

Se o meu sangue não me engana

como engana a fantasia

Havemos De Ir A Viana

ó meu amor de algum dia

ó meu amor de algum dia

Havemos De Ir A Viana

se o meu sangue não me engana

Havemos De Ir A Viana. Ciganos, verdes ciganos

deixai-me com esta crença

os pecados têm vinte anos

os remorsos têm oitenta. Pedro Homem de Melo

Pelo meio, encaixarão "excertos" do poema de Pedro Homem de Melo. Os moldes, em papel, com partes do texto de "Havemos de ir a Viana", que a fadista Amália Rodrigues imortalizou, serão colocados no pavimento e preenchidos com sal "dourado e azul".

Os temas escolhidos para o tapete deste ano "foram sendo pensados, meses antes, na troca de ideias entre os moradores da rua".

A confeção dos tapetes de sal em seis ruas da ribeira de Viana realiza-se sempre na noite anterior ao dia da padroeira, 20 de agosto, feriado municipal, mobilizando centenas de pessoas, sobretudo moradores daquela zona da cidade.

No total, segundo números da VianaFestas, entidade que organiza a Romaria d' Agonia, são utilizadas mais de 30 toneladas de sal na confeção dos tapetes.

Como manda a tradição, é por estes tapetes que o andor da Senhora d' Agonia irá passar no regresso da também típica procissão ao mar e ao rio.