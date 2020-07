Resultante de um protocolo assinado entre a Direção Geral do Património Cultural (DGPC) e as Direções Regionais de Cultura (DRC), este programa permite visitar, com condições especiais, até ao final de setembro de 2020, todos os monumentos e museus sob a dependência destas entidades, num total de mais de 60 em todo o país – estando asseguradas as medidas de proteção e segurança dos visitantes.

Com 17 itinerários diferentes, que agrupam circuitos de visita ao património cultural por região ou por tema – este programa prevê descontos para indivíduos de 25% e para agregados familiares (que podem ir até 10 pessoas, com ascendentes e descendentes) de 45% sobre o preço original dos bilhetes. Os visitantes têm sete dias para usufruir do bilhete e visitar os diversos museus, palácios e monumentos incluídos nos itinerários, bastando dirigir-se a um dos sítios para adquirir o respetivo bilhete circuito. A lista completa dos itinerários e sítios de património incluídos em cada um, bem como respetivos preços promocionais praticados ao abrigo deste programa, estão disponíveis online no site www.culturaportugal.gov.pt. Monumentos, Museus, Palácios e Sítios Arqueológicos incluídos em cada itinerário