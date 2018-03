Guilherme Fonseca e Pedro Silva são os comentadores de serviço na noite dos Óscares no SAPO 24. Antes de participarem no acompanhamento ao minuto que faremos da cerimónia, a dupla de humoristas faz a antevisão da cerimónia em direto no Facebook do SAPO 24.

A noite dos Óscares é no SAPO24 e o humor vai marcar presença. Durante toda a noite iremos acompanhar, ao minuto, todas as incidências da cerimónia com dois comentadores especiais: Guilherme Fonseca e Pedro Silva, dupla de humoristas amante de cinema e cultura pop e criadores do podcast Private Joke. Mas antes de iniciarmos o acompanhamento ao minuto da cerimónia, a nossa dupla de comentadores vai fazer a antevisão da cerimónia em direto no Facebook do SAPO24, a partir das 23h. --