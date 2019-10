Foi apresentada em 2017 como sendo a casa mais cara dos Estados Unidos. Localizada em Bel Air, em Los Angeles, a mansão foi avaliada em 250 milhões de dólares (225 milhões de euros), e quebrou à data vários recordes. Agora, foi vendida por mais de metade do preço, revela o Wall Street Journal.

Apelidada de "House of Enchantment" [A Casa do Encantamento, em português], a mansão construída pelo empresário Bruce Makowsky tem 12 quartos, 21 casas de banho, três cozinhas, seis salas, um spa, um ginásio, duas adegas, um cinema doméstico, um heliporto e uma piscina infinita com 25 metros de comprimento.

A mansão tem 3.500 m2 no total, nem mais nem menos.

No valor da mansão estava ainda incluída uma coleção de carros clássicos avaliados em 30 milhões de dólares, obras de arte e móveis Roberto Cavalli.

Depois de três anos à venda sem encontrar comprador, a propriedade foi finalmente vendida por 94 milhões de dólares (cerca de 84 milhões de euros — menos de 62% do seu preço inicial.

A identidade do comprador não foi revelada.

