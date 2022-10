"Werewolf by Night", a nova "Apresentação Especial" da Marvel Studios, é difícil de catalogar. Afinal, o que é? É uma série? É um filme? Os seus 48 minutos de duração (se incluirmos os créditos são aproximadamente 55) dificultam a catalogação. Até porque hoje em dia há episódios de séries mais longos (veja-se o caso do último de "Rings of Power", com praticamente uma hora) e designa-se por curta-metragem algo com 40 minutos ou menos. Mais: que herói ou heróis são estes? E porque é que é a preto e branco?

Ora, pelo início. A razão para não ser um produto a cores, bem ao estilo moderno, é porque estamos perante (mais ou menos) uma hora que pretende lembrar as feras e monstros que aterrorizam as telas mais antigas. Mais concretamente, "Werewolf By Night" é uma "Apresentação Especial" de Halloween inspirada nos filmes de terror dos anos 30 e 40. Portanto, tal como reza na sinopse oficial, estamos perante um material que "pretende evocar uma sensação de pavor e macabro, com bastante suspense e medo". E, apesar de estranho, faz mesmo parte do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

A estranheza acontece porque "Werewolf By Night" é na sua génese totalmente diferente do que seria de esperar de algo vindo dos estúdios da Marvel. Na essência, estamos a lidar com uma história (na sua maioria original) sem parelha com o restante MCU e que pede emprestadas personagens e ideias da banda desenhada homónima dos anos 70. Ou seja, neste especial seguimos a história de Jack Russell (Gael García Bernal), um enigmático caçador de monstros, que é secretamente um lobisomem quando está lua cheia.

A assumir a realização do especial está um nome bem conhecido: Michael Giacchino. Porém, é conhecido não por estas funções, mas sim por ser um compositor estabelecido em Hollywood — já ganhou um Óscar por "Up" (2009) e já compôs para vários filmes da Marvel e da Pixar. No entanto, apesar de no seu CV não constar um espólio vasto (tem apenas duas curtas em seu nome), Giacchino deixou bem vincada aqui a sua marca.

Para começar, fez questão que este especial se assemelhasse a algo que tivesse sido feito há quase um século. Ou seja, quis que tudo fizesse lembrar os filmes dos anos 30. A posição da câmara, a fotografia, os cenários góticos. Assim como não houve espaço para efeitos visuais gerados a computador. O que se vê, pelo que consta, é só o bom e velhinho "practical effect”. Não há ecrãs verdes ou azuis escondidos — o que dá um gosto especial às cenas de pancadaria.

Em "Werewolf By Night", somos confrontados com uma reunião de caçadores de monstros num Templo após a morte de outro colega de profissão famoso e que empresta o nome ao dito Templo, de seu nome Ulysses Bloodstone. Para homenagear o líder recém-falecido, os presentes são convidados a participar numa competição (na verdade, uma caçada) que lhes vai conferir uma poderosa relíquia depois de enfrentarem um monstro perigoso. E no seio do grupo de caçadores convocados para irem a jogo está não só Jack Russell, mas também a filha do defunto a quem se dedica a aventura, Elsa Bloodstone (Laura Donnelly, de "The Nevers"). Todavia, Jack veio à caça com outras intenções: libertar o seu amigo Ted Sallis, conhecido como Man-Thing. O que vem a seguir são várias formas de perder a vida, pouco recomendáveis para jovens ou para quem não aprecia muito estas coisas dos sustos.

Por fim, é importante dizer que este segmento especial pode ser visto por qualquer pessoa. Não é preciso ser-se fã das vinhetas de BD, dos super-heróis ou até especialista no MCU. "Werewolf By Night" apresenta-nos uma premissa nos primeiros minutos e depois simplesmente mostra-a. Não há grande preocupação além da sua própria história e violência. Assim como não é necessário ter o conhecimento enciclopédico do que está para trás no MCU. É uma história diferente, contada de uma maneira diferente, isolada, que vive por ela própria, em que Giacchino — que até já tem a marinar ideias para uma sequela — prova que a Marvel pode ser Marvel sem ser com os super-heróis do costume. Com um susto ou outro pelo meio.