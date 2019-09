"Escolas, teatros, auditórios, conservatórios e particulares, um pouco por todo o lado. Trabalho com todos, desde que exista um piano. Já fui ao Funchal, ao continente, à Alemanha, Bélgica e Espanha. Grandes pianistas já passaram pelos Açores, muitos deles gostaram do meu trabalho e até me convidaram para ir trabalhar para fora do país", revela, apontando os nomes de Vladimir Viardo, Pavel Gililov, Oleg Marchev, Mário Laginha e António Rosado, como alguns dos intérpretes com quem trabalhou.

Apesar dos convites, Márcio decidiu ficar sempre no Faial, devido a "entraves pessoais" e à "qualidade de vida".

"Tenho família e é muito difícil conciliar. Tenho sempre mais qualidade de vida aqui. Se fosse para fora ia ser uma loucura acompanhar os artistas constantemente. É bonito, mas é um bocado agressivo. Existem outros entraves pessoais, como os negócios da família, na área da floricultura e do enoturismo", aponta.

O afinador de pianos descreve o trabalho como "muito técnico", mas com "muita arte", sendo necessário estar em "boa forma física e psicológica".

"É um trabalho artesanal, que pode demorar várias horas. É muito técnico, mas tem muita arte. Depois de fazer toda a parte técnica, é preciso trabalhar o som. É uma coisa mais pessoal, de gosto, e exige uma boa forma física e psicológica", assinala.

Nos Açores, revela que tem vindo a "chamar a atenção" para os cuidados a ter na conservação do piano, apontando a humidade como o "inimigo número um" do instrumento.

"Nos Açores, as pessoas já vão tendo mais algum cuidado, mas foi preciso ir chamando a atenção. Uma coisa que me aflige muito é a humidade, que é o inimigo número um dos pianos. São madeiras e cordas de aço, que oscilam com climas húmidos. Por isso, o meu trabalho é um pouco ingrato, porque posso fazê-lo bem, mas se existirem falta de condições, no dia seguinte o piano já está desafinado", conclui.