Nomes habituais do Portugal Fashion, a dupla Alves/Gonçalves vai apostar em coordenados urbanos, numa transgressão dos códigos clássicos, enquanto o criador Carlos Gil vai explorar uma cidade que nunca dorme na coleção “Vinte e quatro horas”.

Já Susana Bettencourt evoca as transformações sociais resultantes da rápida evolução tecnológica na sua coleção “Machine after machine”.

O local escolhido em Lisboa foi o novo terminal de cruzeiros, junto a Santa Apolónia, para, segundo a organização, colocar “a moda em diálogo com a arquitetura” por esta ser uma obra do arquiteto Carrilho da Graça.

A fechar o primeiro dia do evento, a marca TMcollection by Teresa Martins apresenta uma coleção marcada por tecidos naturais de cores fortes com impressões, texturas e bordados e denominada “Forest path — A journey within”.

O evento prossegue no Porto entre 22 a 24 de março.

Nesta edição do Portugal Fashion, participam 18 criadores, duas duplas, seis jovens ‘designers’, oito finalistas do concurso Bloom (dedicado aos novos criadores) e ainda uma marca resultante desta plataforma, seis marcas de calçado e sete marcas de vestuário, resultando num total de 34 desfiles.

O Portugal Fashion é promovido pela Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) e desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

O evento é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização — Compete 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.