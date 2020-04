Preguiçar e adocicar a Páscoa

Apesar de tudo é feriado com direito a acordar mais tarde. Depois do café da manhã, fica uma sugestão para começar o dia com coisas doces. Afinal é Páscoa.

Apetece-lhe saber mais sobre doces da Páscoa? Canela, açúcar, um aspeto tosco, mas uma massa húmida e fofa. Nos dias que correm, a tradicional bola doce mirandesa chega de outro modo às mesas de Páscoa

Playlists para preguiçar

Enquanto preguiça, fique com o novo álbum dos The Strokes (e o título não podia ser mais apropriado), The new abnormal. E se quiser saber mais espreite a newsletter de hoje do Acho que Vais Gostar Disto.

Hora de almoço (e não vale saltar refeições porque se está em casa)

E se não lhe apetece cozinhar, tem direito a isso. O site Hora de Encomendar – agora também disponível em parceria com o SAPO – leva até sua casa.

Mais sobre o dia 10 de abril: - É Dia do Golfista (mau timing ...) - Neste dia, em 1847, nasceu o magnata norte-americano de origem húngara Joseph Pulitzer, jornalista e empresário dos EUA, criador dos Prémios para o jornalismo e as artes - Faz anos a Caixa Geral de Depósitos, que nasceu em 1876 , herdeira do antigo Depósito Público - Neste dia, em 1912,o paquete Titanic inicia a viagem inaugural, no porto de Southampton, no Reino Unido - Em 1970, os Beatles separam-se, antes da edição do álbum “Let it Be” - Há um ano, neste dia, foi captada a primeira imagem de sempre de um buraco negro pelo telescópio “Event Horizon”

Matiné: Da televisão às plataformas de streaming, a escolha é muita.

Com crianças:

Às 14h30, no Canal Hollywood, A Invenção de Hugo

A qualquer hora, na Netflix, Madagáscar

Sem crianças, com Netfix:

Vitória e Abdul, um filme que passou relativamente debaixo de radar e que conta uma boa história.

Ou pode seguir a recomendação da Mariana Falcão Santos e ver Tiger King.

Ou pode só fazer binge watching à Casa de Papel, para entrar na discussão.

Quer ajudar?Esta é uma forma simples

0,5% do seu IRS pode parecer pouco, mas para a Acreditar é uma ajuda fundamental no apoio que dá às famílias. Esta contribuição não representa qualquer custo para o cidadão e é deduzida ao Estado. Basta colocar o contribuinte da Acreditar na sua Declaração de IRS.

Aqui pode saber mais sobre o trabalho da Acreditar.

E para jantar?

Inspiração e entretenimento é o que lhe promete o evento “Fundão FicaEmCasa festival – culinária”. Dois chefs – Duarte Batista e Joe Best – e duas propostas para o jantar desta sexta-feira: “carapaus de lata e um caldo de zerar restos” e “arroz de peixe e marisco”

Ao serão:

Sem ecrãs: Aprender a jogar blackjack

Com ecrãs: Ver “21” (A Última Cartada em português) disponível no Netflix e ficar com vontade de aprender a jogar blackjack (que assim fica para amanhã)

ou

Assistir ao festival "Só, mas bem acompanhado" um live show solidário conduzido por Fernando Alvim. às 21h30 podemos ouvir Tiago Nacarato e às 22h00 Miguel Araújo.