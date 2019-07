"Estamos preocupados que uma má interpretação do quimono se espalhe, uma vez que a senhora Kardashian é uma influenciadora poderosa", disse Mai Saka, vereadora para as Artes Tradicionais da Câmara de Quioto.

O termo "kimono" (quimono, em português) significa literalmente "algo que se usa".

Kim Kardashian, que quis fazer um jogo de palavras com o seu nome e o nome japonês, disse ao jornal The New York Times que não tinha intenção de produzir roupas que "se parecessem, de qualquer forma, com o traje tradicional ou desonrá-lo".

O quimono, que já foi uma peça básica do guarda-roupa japonês, é atualmente reservado apenas para grandes ocasiões, como casamentos, e é usado essencialmente por mulheres.

Este traje refinado pode custar somas astronómicas e é considerado difícil de usar. Não raras vezes, as mulheres precisam da ajuda de especialistas para usar o quimono, que requer múltiplas dobras e laços.

O mundo da moda tem sido frequentemente abalado por polémicas ligadas à apropriação cultural. Recentemente, o governo mexicano protestou contra o uso de motivos têxteis étnicos pela casa nova-iorquina Carolina Herrera, na sua coleção Resort 2020.