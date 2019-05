Foi pela voz de Hauke Ritcher, diretor de fotografia da série nas últimas cinco temporadas, em declarações ao TMZ, dois dias depois da estreia do episódio número quatro de “Guerra dos Tronos”, que chegou o esclarecimento do copo de café que criou a última grande onda de indignação na Internet.

Durante a madrugada de segunda-feira, em Portugal, vários fãs partilharam as imagens do mais recente episódio em que, diante de Daenerys Targaryen, uma das protagonistas da série, estava um copo de café esquecido. Segundo Ritcher, e primeiro que tudo, o copo não era do Starbucks, mas sim de uma cafetaria local de Banbridge, na Irlanda do Norte, perto dos locais de gravação. Depois, e sobre todas as teorias relativas ao surgimento de um copo, o diretor diz que se tratou apenas de um acidente.

"Normalmente tomamos várias diligências para que isto não aconteça. As filmagens foram muito difíceis e exigentes, e é provável que depois de uma filmagem muito cansativa do episódio 3 [Batalha de Winterfell], isso tenha sido simplesmente passado ao lado de uma equipa exausta."