“Num país com 308 concelhos, há cerca de 700 bandas filarmónicas, quase o dobro do número de municípios”, disse hoje à agência Lusa o presidente do município, Vítor Proença.

Segundo o autarca, “não há nenhum município que não tenha a sua filarmónica” e existem até casos de concelhos no país “com uma dezena de bandas”.

A candidatura vai ser liderada pela Câmara de Alcácer do Sal, com o apoio da Fundação Inatel e das três bandas filarmónicas do concelho, duas delas com mais de um século de “atividade ininterrupta”, segundo Vítor Proença.

“Foi a câmara que teve a ideia e que lidera a candidatura apoiada pela Fundação Inatel e pelas três bandas filarmónicas de Alcácer do Sal: a Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer, a Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba e a Sociedade 1.º de Janeiro Torranense, de Torrão”, precisou.