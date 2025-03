Organizado pela Câmara de Alcobaça, no distrito de Leiria, o festival tem como tema central os "500 Anos do Nascimento de Luís Vaz de Camões” e a sua programação divide-se pelos principais espaços culturais da cidade de Alcobaça, com destaque para o Panorama, o novo multiúsos.

No que toca à literatura e o festival vai contar com a participação de Sónia Balacó, Luísa Sobral, Jorge Serafim, João Tordo, Inês Meneses, Mami Pereira e vários autores de Alcobaça.

No cinema, o destaque vai para a apresentação de “Camões”, de Leitão de Barros, um filme sobre a vida do escritor, exibido no Festival de Cannes de 1946.

“Esta foi, à época, a maior produção cinematográfica em Portugal, uma espécie de desígnio nacional artístico, que juntou meios como até à data nunca houvera e um naipe de grandes atores, destacando-se António Vilar no papel do vate, e Eunice Muñoz”, pode ler-se na sinopse da programação.

Ainda no cinema será apresentada a “Viagem do Rei”, de João Pedro Moreira, numa sessão com a participação de Rui Reininho, Nuno Gonçalves e Alberto Guerreiro.

Na música, a proposta passa pelos espetáculos “Mar de Camões” (que inaugurará o espaço Panorama), “Contos Cantados”, pela companhia Trimagisto, e um concerto da Banda Sinfónica de Alcobaça.

O concerto inaugural contará com Katia Guerreiro, Joana Amendoeira, Filipe Gonçalves, Elisa Rodrigues, Selma Uamusse, Natália Luiza, Baltasar Marçal e Tiago Torres da Silva, acompanhados de um ensemble de 20 músicos num espetáculo em que “a poesia de Camões, o Mar e a portugalidade são os protagonistas”.

No teatro, a companhia S. A. Marionetas levará ao palco a tragicomédia “Inês de Castro” e Virgílio Castelo e Maria Elisa Domingues interpretam “Cartas de Amor”.

Duas exposições marcam a primeira edição do Festival: “(Des)velamentos de pedro e inês”, uma exposição coletiva de arte contemporânea e “As plantas na obra poética de Luis Vaz de Camões”, uma mostra de aguarelas de Úrsula Beau.

Por último, decorrerá, até ao dia 8 de junho, um concurso de fotografia sobre o património de Alcobaça, aberto a amadores e profissionais que poderão concorrer a prémios entre os 500 e os 3.500 euros.