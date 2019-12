Uma cassete do Allen Halloween deu a volta ao teu bairro e um dia chegou a ti...

O “bairro”. Sítio delimitado por fronteiras físicas e sociais, cidade-estado abstrata dentro da metrópole opressiva, onde a justiça não é cega nem carrega uma balança. Um dos seus braços permanece caído, pesado, o outro apontando para bem longe do círculo, para o que existe para além da derrota a que se condenam os seus habitantes à nascença. O bairro, o subúrbio, incute em quem lá mora essa primeira regra primordial, a de um jogo sem resultados do qual poucos conseguem contar a história. Existe ali liberdade, dentro de (e paradoxalmente) uma prisão consagrada. Cresce-se no bairro para se ter nome dentro do bairro. Não num contexto de vida, mas de sobrevivência.

Allen Pires Sanhá foi um dos que lhes sobreviveu, ao bairro e ao jogo, para a poder contar, à história. De forma crua, sem rodeios nem rodriguinhos, apenas com a caneta e com recurso àquilo que os seus olhos viram, que as suas mãos fizeram. Impor-lhe uma moral, às suas canções, às suas letras, é não entender nem o jogo nem o bairro; esse é um conceito que não existe dentro deles. Ninguém lhes pertence para além de quem já lá está. Nem a moral, nem a justiça. Nem Deus, nem o Diabo.

Recorremos às figuras de Deus e do Diabo e, por arrasto, a essa eterna dicotomia entre o bem e o mal porque, mesmo não os tendo ao seu lado dentro do bairro, Allen deixou quase sempre nos seus temas um sinal para que Um, ou o Outro, o procurassem. “Bairro”, sobretudo a Quinta do Barruncho, em Odivelas, onde Allen cumpriu a adolescência. “Cumpriu”, como alguém cumpre o serviço militar, cujo equivalente no bairro é precisamente a idade onde se é mais suscetível às influências dos mais velhos. Nem “boas”, nem “más” influências. São o que são.

Vinte anos após ter fundado o seu próprio coletivo, a Youth Kriminals, Allen Pires Sanhá – vulgo Allen Halloween – anunciou a sua retirada da música. Tanto procurou que encontrou, no final ganhando apenas um: Deus, Jeová, a Salvação. No Facebook, explicou a sua decisão escrevendo que “não consegue fazer nada pela metade”. “Entendi que nenhum escravo pode servir a dois senhores ao mesmo tempo; ele acabará sempre por apegar-se mais a um e desprezar o outro. Tenho vindo a desprezar o meu Pai há muito tempo e não o farei mais”, pode ler-se.

Geração de interesseiros, mentirosos, idiotas, vocês vendem tudo, a vossa língua é uma nota

Durante esses vinte anos, expostos em quatro álbuns e mais uns quantos temas e colaborações com outros rappers, Allen Halloween nunca vendeu, de facto, o seu produto, a sua música. Não porque não a soubesse vender, mas porque não quis. Não lhe faltavam compradores, das grandes editoras aos miúdos do seu bairro. Do seu, e de todos os outros bairros que, de um momento para o outro, encontraram nas suas palavras não um refúgio, não uma salvação, uma filosofia, um conselho, mas uma realidade. Um noticiário, quase. O olhar que a comunicação social não expõe, preferindo a manchete sanguinária que alimenta a incompreensão.

Allen Halloween só pode de facto ser compreendido por quem, como ele, está ou esteve por dentro de toda a movimentação dos subúrbios, longe das riquezas, económicas e culturais, do centro. Por quem fez milhares de viagens de comboio, por linhas infetadas com o medo e o crime, para trabalhar horas absurdas por salários ainda mais absurdos. Por quem viu as drogas levar amigos para a prisão ou a morte. Por quem sentiu, no corpo e na alma, a humilhação suprema por parte de um polícia menos dado à sensatez. Por quem na escola escondia a vergonha dentro de um carapuço negro. Por quem viu mães a desesperar para alimentar os filhos, ou para lhes dar um teto onde se pudessem abrigar, o melhor que pudessem, da chuva e do frio. Por quem nem sequer chegou a ver algo semelhante a um pai, que com os anos se vai tornando palavra tosca em dicionário, e não sinónimo de carinho, de amor, de ensino.

Boa parte disto foi a sua vida. Halloween nasceu Pires Sanhá na Guiné-Bissau, nos anos 80, no seio de uma família com posses suficientes para ter uma vivenda com dois andares e dez empregados, conforme explicado em 2014 ao jornalista João de Almeida Dias — num trabalho republicado por estes dias no Observador. Na infância, o pai abandonou a família para emigrar rumo à Alemanha de Leste, onde estudaria Economia. Seguir-se-ia outra fuga, a da mãe com os dois filhos, entre os quais o próprio Allen, para Lisboa. O luxo de uma vivenda trocado pela lata e pela madeira do barracão onde morou, no Casal da Paradela, também em Odivelas. O Barruncho veio depois, para lhe tatuar os versos de violência.

Rap não é violência, rap é realidade e a realidade é violência deste lado da cidade

O primeiro confronto com essa realidade deu-se em 2006. “Projecto Mary Witch”, o primeiro álbum de estúdio, foi editado sem grande preocupação com bons níveis de produção, a estética lo-fi ajudando a(s) palavra(s), degredo sonoro porque assim é também a sobrevivência no subúrbio. O que Allen Halloween versa não vem acoplado de vaidade ou glamour, como muito do hip-hop lecionado na escola norte-americana. Carros bons, mulheres melhores, dinheiro da droga ou do roubo não são material de orgulho; são factos, conscientemente e despudoradamente narrados, lado a lado com a agonia de quem se sente perdido e por todos abandonado. “Projecto Mary Witch” é, também, a “casa” de um dos melhores temas alguma vez produzidos por cá: 'Dia De Um Dread De 16 Anos', espécie de autobiografia que se vai tornando cada vez mais opressiva a cada minuto que passa até culminar no feedback das guitarras e no lamento último de um suicida cobarde — o género de suicida que, mais que querer morrer, parece querer que o matem: estou farto desta vida, que safoda!